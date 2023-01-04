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    Необычный вид на Неву из-за руля — так ищут зимних нарушителей

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    В Петербурге действует запрет выхода на лед — в поисках нарушителей по водоемам проводят рейды. Один из них показывает 4 января городское ГУ МЧС.

    МЧС России

    На этот раз нерадивых любителей погулять по льду не нашлось, но так бывает не всегда, отмечают в ведомстве. В рейде участвовали сотрудники не только МЧС, но и полиции, поисково-спасательной службы и инспекции по маломерным судам.

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    «Совместной проверке подверглась центральная акватория города на Неве: ведь немалое беспокойство спасателей вызывают не только рыбаки, но и просто многочисленные любители прогулок по льду водоемов», — отмечают в ведомстве.

    Накануне в Финском заливе спасали семерых рыбаков, которые не могли выбраться на берег, а днем ранее десятки людей вышли на лед в районе Дворцового моста. Сейчас за такое нарушение можно отдать от одной до пяти тысяч рублей.

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