И взрослые, и дети. «Фонтанка» заметила «бесстрашных» на льду Невы

Десятки людей вышли на замерзшую Неву в районе Дворцового моста днем 2 января вопреки предостережениям МЧС. Среди них есть и дети.

Судя по трансляции с супервидовой веб-камеры, люди спускаются с детьми на лёд в районе Биржевой площади. У многих из них с собой ледянки, на которых они катаются по замёрзшей Неве. При этом видно, что река с другой стороны моста ещё не замерзла, однако горожан это не останавливает.

Ранее МЧС публиковало предупреждение: «В эти праздничные дни находится немало желающих провести досуг на льду водоемов. Во избежание возможных трагедий Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу призывает всех жителей и гостей Северной столицы не подвергать свою жизнь опасности и воздержаться от выхода на лед».

Кроме того, в Петербурге с 15 ноября по 15 апреля действует запрет на прогулки по замёрзшей Неве, её рукавам, каналам и притокам.



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