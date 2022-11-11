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    Предчувствие зимы. В Петербурге лёд ещё не встал, а запрет выходить на него уже есть

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    В Петербурге со следующей недели вступает в силу запрет выхода на лёд. Соответствующее постановление 10 ноября подписал губернатор Александр Беглов.

    Согласно опубликованному документу, выходить на Неву, вето на прогулки по замёрзшей Неве, её рукавам, каналам и притокам наложено с 15 ноября по 15 апреля. С Финским заливом и городскими водоемами - то есть прудами, озёрами и водохранилищами - несколько сложнее. Выходить на них можно будет при устойчивых морозах: с 16 января до 14 марта включительно.

    Запретный период традиционен, осень 2022 года, которая уже стала самой тёплой за всю историю наблюдений, на него не повлияла. В прошлом году в постановлении были те же даты.

    Готовятся к земле и петербургские коммунальщики. 10 ноября настоящую январскую картину можно было наблюдать в центре города - службы проводили учения по уборке снега, пока он не выпал.

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