Предчувствие зимы. В Петербурге лёд ещё не встал, а запрет выходить на него уже есть

Согласно опубликованному документу, выходить на Неву, вето на прогулки по замёрзшей Неве, её рукавам, каналам и притокам наложено с 15 ноября по 15 апреля. С Финским заливом и городскими водоемами - то есть прудами, озёрами и водохранилищами - несколько сложнее. Выходить на них можно будет при устойчивых морозах: с 16 января до 14 марта включительно.

В Петербурге со следующей недели вступает в силу запрет выхода на лёд. Соответствующее постановление 10 ноября подписал губернатор Александр Беглов.

Запретный период традиционен, осень 2022 года, которая уже стала самой тёплой за всю историю наблюдений, на него не повлияла. В прошлом году в постановлении были те же даты.

Готовятся к земле и петербургские коммунальщики. 10 ноября настоящую январскую картину можно было наблюдать в центре города - службы проводили учения по уборке снега, пока он не выпал.