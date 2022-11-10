А за окном то дождь, то снег. Вспоминаем самое снежное 10 ноября в Петербурге

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Осень 2022 года выдалась самой теплой за всю историю наблюдений. Четверг, 10 ноября, стал самым теплым с тех пор, как в 1881 году синоптики начали ежедневно фиксировать температуру в Петербурге. Предыдущий рекорд был в очень далеком 1939 году — 7,5 градуса ночью, и совсем недавно, в 2019 году, — 10,1 градуса днем. Сегодня у нас ночью было сразу +9,2 и днем +10,3. Синоптики предрекают Петербургу дальнейшее потепление вплоть до 12°С — в выходные.

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Легкий морозец, припорошивший снегом улицы и дорожки в городе, пока так и не смог испортить в целом теплое и дождливое настроение петербуржцев.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вместе с тем горожане отлично помнят 2016 год, когда зима к первым дням ноября уже вовсю вступила в свои права. Город буквально завалило сугробами, передвигаться по тротуарам стало опасно для жизни, а коммунальные службы сбились с ног, вывозя снежные кучи.

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Между этими двумя экстремумами, которые разделяет шесть лет и колоссальные изменения в политической и социальной жизни города и страны, середина ноября была вполне себе умеренной, позволяла напоминать про «классическую» петербургскую погоду, шутить про 50 оттенков серого, а в редкие минуты солнечных просветов и вовсе почти загорать.

2021

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





2020

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





2019

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





2018

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





2017

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





До суперснежного 2016 года ноябрь отмечался в Петербурге уверенным снегом лишь в 2014 году, да и то лишь немного. А вот в 2013 году газоны и ошалевшие от тепла деревья и кусты даже иногда радовали горожан свежей зеленью. Во все остальные ноябри, начиная с 2012-го, в городе было в основном мокро, пасмурно и стабильно.



2015

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





2014

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





2013

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





2012

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



