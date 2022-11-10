Код — «зимний». Петербургские коммунальщики провели учения по уборке снега, пока он не выпал

Настоящую январскую картину могли наблюдать 10 ноября прохожие в Центральном районе Петербурга. Не щадя сил и средств, местные коммунальщики готовились к зиме.



Фото: Олег Зотов / «ВКонтакте» Поделиться Поделиться





Как рассказали в администрации района, сегодня на Моховой улице городские службы отрабатывали комплексную уборку от снега и наледи крыш домов, городских улиц и дворов. Участие в тренировке приняли специалисты жилищного комитета, комитета по благоустройству, комитета по транспорту и самой районной администрации.



Судя по фото и видео, рабочие орудовали лопатами, по тротуарам и дорожкам ездила техника, специалисты с касками и страховочными тросами показывали готовность чистить крыши.



В пресс-службе отметили, что горожан заранее предупредили об учениях и попросили убрать машины, но не все вышло гладко.



«Жители убрали машины во дворе, а в зоне платной парковки, увы, не все освободили места. Это увеличило время тренировочной уборки, так как пришлось связываться с владельцами в индивидуальном порядке», — сказано в сообщении.

Тренировка показала, что зимняя уборка проводится слаженно, однако необходимо улучшить информирование жителей и увеличить количество мест для складирования снега, добавили в администрации.



Фото: Олег Зотов / «ВКонтакте» Фото: Олег Зотов / «ВКонтакте» Фото: Олег Зотов / «ВКонтакте» Поделиться Поделиться





Администрация напомнила, что за сброс снега с кровель и уборку дворов отвечают управляющие организации и жилищные агентства, а за уборку городских улиц — специализированные дорожные предприятия комитета по благоустройству.



Сейчас в Петербурге стоят рекордно теплые для ноября дни. Однако главный городской синоптик Александр Колесов прогнозирует, что все уже скоро изменится и на следующей неделе на берега Невы придет настоящая зима.

Тем временем власти Северной столицы активно готовятся к грядущим снегопадам. Подробнее о том, как будут убирать тротуары, дороги и дворы Петербурга, — читайте в материале «Фонтанки».

