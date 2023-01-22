Гуляют и играют в хоккей. Петербуржцы продолжают игнорировать запрет выходить на лед

Несмотря на запрет выхода на лед и перспективу если не рискнуть жизнью, то получить штраф, в Петербурге отчаянные горожане надели коньки, лыжи — и массово отправились гулять по Неве. Опасный для жизни променад заметил 22 января читатель «Фонтанки».

На льду реки около Петропавловской крепости и стрелки Васильевского острова на коньках снуют хоккеисты, катается лыжник. Также на прогулку по Неве вышли и «обычные» горожане.



Можно предположить, что опасное предприятие граждане затеяли, пользуясь тем, что все «ватрушки» спасателей стояли на причале.

