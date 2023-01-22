    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    1 м/с, с-в

    780мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd68.67eur74.34

    Гуляют и играют в хоккей. Петербуржцы продолжают игнорировать запрет выходить на лед

    2129
    3 комментария
    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Несмотря на запрет выхода на лед и перспективу если не рискнуть жизнью, то получить штраф, в Петербурге отчаянные горожане надели коньки, лыжи — и массово отправились гулять по Неве. Опасный для жизни променад заметил 22 января читатель «Фонтанки».

    Фото: супервидовая онлайн-камера «Фонтанки»
    Фото: супервидовая онлайн-камера «Фонтанки»
    Фото: супервидовая онлайн-камера «Фонтанки»
    Фото: супервидовая онлайн-камера «Фонтанки»
    Фото: супервидовая онлайн-камера камера «Фонтанки»
    Фото: супервидовая онлайн-камера «Фонтанки»
    Фото: супервидовая онлайн-камера «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    На льду реки около Петропавловской крепости и стрелки Васильевского острова на коньках снуют хоккеисты, катается лыжник. Также на прогулку по Неве вышли и «обычные» горожане.

    Можно предположить, что опасное предприятие граждане затеяли, пользуясь тем, что все «ватрушки» спасателей стояли на причале.

    Как променад лед акватории около стрелки гуляющие использовали и вчера. Горожан не остановила ни предшествующая неделя оттепели, ни полынья.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Выход на ледСпасателиТонкий ледНеваЛед на Неве
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close