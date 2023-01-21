Петербуржцы вышли на скользкую дорожку. Фото с Невы, от которых тревожно

Отряд особо отважных и, видимо, не самых жизнерадостных людей гуляет по льду Невы 21 января после недельной оттепели. Пока никто не провалился. Гуляющих запечатлела супервидовая веб-камера. Ниточка прохожих тянется в обе стороны от стрелки Васильевского острова до пляжа Петропавловской крепости. И все на фоне отчетливо сияющей полыньи.
Всю предыдущую неделю в городе была круглосуточно положительная температура, мороз вернулся только накануне. Как отмечают петербуржцы, только-только схватились лужи.
Отметим, что даже если бы лёд был убедительно крепким, выходить на него всё равно нельзя. За нарушение запрета полагается штраф.