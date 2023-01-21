В Петербург вернулась зима. Главный синоптик города рассказал, как долго она продлится

До середины следующей недели в Петербург вернулась зима. Об этом 21 января рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«Днем немного будет теплее, но не выше ноля градусов. Так что до середины следующей недели зима вернулась в наш регион», — пишет он.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 января в Петербурге будет облачно с прояснениями. В начале ночи местами был возможен небольшой снег, а днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью минус двух до минус четырех градусов, днем — от минус 2 до нуля.