    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    0 м/с, штиль

    774мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd68.67eur74.34

    В Петербург вернулась зима. Главный синоптик города рассказал, как долго она продлится

    7697
    обсудить

    До середины следующей недели в Петербург вернулась зима. Об этом 21 января рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    «Днем немного будет теплее, но не выше ноля градусов. Так что до середины следующей недели зима вернулась в наш регион», — пишет он.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 января в Петербурге будет облачно с прояснениями. В начале ночи местами был возможен небольшой снег, а днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью минус двух до минус четырех градусов, днем — от минус 2 до нуля.

    «Петербург будет ощущать влияние гребня антициклона. В такой ситуации, вместе с ростом атмосферного давления, в облаках появятся устойчивые прояснения и обойдётся без осадков. На дорогах и тротуарах гололедица», — уточняет центр погоды «ФОБОС».

    Тем временем из лесов Ленобласти бегут лоси — во всем виноват снег.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаАлександр Колесов
    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close