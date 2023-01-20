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    Снежный кризис. Из лесов Ленобласти бегут лоси

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    Плюсовые температуры января привели к малоснежью в лесах Ленинградской области, поэтому лоси стали чаще выходить на автомобильные трассы. Об этом 20 января рассказали в Северо-Западном управлении Росприроднадзора.

    Инспекторы ведомства на территории заказника «Мшинское болото» засняли взрослого лося. Он передвигался по местности, где снежный покров не превышает даже нескольких сантиметров.

    Северо-Западное Управление Росприроднадзора

    Лоси ведут почти оседлый образ жизни, когда толщина снега превышает 130-сантиметровую отметку — количество их перемещений сводится к минимуму. В таких условиях животные перемешаются по старым следам и тропам преимущественно в пойменных местах. Питаются же только корою и ветками.

    Когда же снега становится меньше, то лоси начинают активнее перемещаться в поисках пищи.

    «Если автомобилисты заметили вблизи с дорогой животное, лучше притормозить. Не стоит сигналить и пытаться ускориться, завидев лося, перемещающегося вдоль дороги», — предупреждают водителей в Росприроднадзоре.

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