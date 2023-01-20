Снежный кризис. Из лесов Ленобласти бегут лоси

Плюсовые температуры января привели к малоснежью в лесах Ленинградской области, поэтому лоси стали чаще выходить на автомобильные трассы. Об этом 20 января рассказали в Северо-Западном управлении Росприроднадзора.
Инспекторы ведомства на территории заказника «Мшинское болото» засняли взрослого лося. Он передвигался по местности, где снежный покров не превышает даже нескольких сантиметров.
Северо-Западное Управление Росприроднадзора
Лоси ведут почти оседлый образ жизни, когда толщина снега превышает 130-сантиметровую отметку — количество их перемещений сводится к минимуму. В таких условиях животные перемешаются по старым следам и тропам преимущественно в пойменных местах. Питаются же только корою и ветками.
Когда же снега становится меньше, то лоси начинают активнее перемещаться в поисках пищи.
«Если автомобилисты заметили вблизи с дорогой животное, лучше притормозить. Не стоит сигналить и пытаться ускориться, завидев лося, перемещающегося вдоль дороги», — предупреждают водителей в Росприроднадзоре.