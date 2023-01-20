Снежный кризис. Из лесов Ленобласти бегут лоси

Плюсовые температуры января привели к малоснежью в лесах Ленинградской области, поэтому лоси стали чаще выходить на автомобильные трассы. Об этом 20 января рассказали в Северо-Западном управлении Росприроднадзора.

Инспекторы ведомства на территории заказника «Мшинское болото» засняли взрослого лося. Он передвигался по местности, где снежный покров не превышает даже нескольких сантиметров.