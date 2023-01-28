«Езжу купаться каждый день». Попробуйте не замерзнуть, глядя на велосипедиста, рассекающего в плавках по льду

Петербуржец проехался на велосипеде по льду Невы в одних шлёпках и плавках. Продемонстрировав зрителям завидные мускулы, он без колебаний нырнул в полынью.

читатель «Фонтанки» Юрий Преснов

Мужчина на видео – житель города на Неве Юрий Преснов. Накануне ему исполнилось 60 лет, а это весёлое видео он решил снять для своих друзей. Хотя со стороны такая поездка на двухколёсном и может показаться необычной, для самого Юрия тут нет ничего примечательного.



«Время от времени я выхожу на лёд на велосипеде. Я на езжу на нём каждый день купаться. Это место — у Петропавловской крепости — наверное, единственное, в Петербурге, где можно так окунуться. Не считая двух клубов зимнего плавания. А это дикое место, выбранное питерскими моржами уже много лет и даже десятилетий назад», — рассказал собеседник «Фонтанки» 28 января.

