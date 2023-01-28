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    «Езжу купаться каждый день». Попробуйте не замерзнуть, глядя на велосипедиста, рассекающего в плавках по льду

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    Петербуржец проехался на велосипеде по льду Невы в одних шлёпках и плавках. Продемонстрировав зрителям завидные мускулы, он без колебаний нырнул в полынью.

    читатель «Фонтанки» Юрий Преснов

    Мужчина на видео – житель города на Неве Юрий Преснов. Накануне ему исполнилось 60 лет, а это весёлое видео он решил снять для своих друзей. Хотя со стороны такая поездка на двухколёсном и может показаться необычной, для самого Юрия тут нет ничего примечательного.

    «Время от времени я выхожу на лёд на велосипеде. Я на езжу на нём каждый день купаться. Это место — у Петропавловской крепости — наверное, единственное, в Петербурге, где можно так окунуться. Не считая двух клубов зимнего плавания. А это дикое место, выбранное питерскими моржами уже много лет и даже десятилетий назад», — рассказал собеседник «Фонтанки» 28 января.

    Спорт занимает важное место в жизни петербуржца. По словам Юрия, он является мастером спорта в нескольких борцовских дисциплинах.

    «Фонтанка» напоминает, что выходить на лёд городских водоёмов запрещено до 15 апреля. Это грозит не только штрафом, но и попаданием в полынью.

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