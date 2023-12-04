В Петербурге растет заболеваемость COVID. Больницу им. Семашко перепрофилировали на приём инфекционных больных

Комитет по здравоохранению отмечает в Петербурге рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и госпитализации в инфекционные стационары. В больницах добавляют коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями.



На минувшей неделе госпитализация пациентов в инфекционные стационары в Петербурге выросла на 16,8%, отмечают в пресс-службе ведомства 4 декабря. Комитет продолжает наращивать коечный фонд. Так, Городскую больницу № 38 им. Н. А. Семашко полностью перепрофилировали на прием инфекционных больных, открыв 250 инфекционных коек. Дополнительные 190 коек развернули в Городской больнице № 20 , теперь там 430 коек для инфекционных больных.