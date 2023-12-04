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    В Петербурге растет заболеваемость COVID. Больницу им. Семашко перепрофилировали на приём инфекционных больных

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    Комитет по здравоохранению отмечает в Петербурге рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и госпитализации в инфекционные стационары. В больницах добавляют коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями.

    На минувшей неделе госпитализация пациентов в инфекционные стационары в Петербурге выросла на 16,8%, отмечают в пресс-службе ведомства 4 декабря. Комитет продолжает наращивать коечный фонд. Так, Городскую больницу № 38 им. Н. А. Семашко полностью перепрофилировали на прием инфекционных больных, открыв 250 инфекционных коек. Дополнительные 190 коек развернули в Городской больнице № 20, теперь там 430 коек для инфекционных больных.

    Всего для больных коронавирусом и пневмониями в Петербурге на данный момент развернуто 2237 коек. Свободны из них более 25,8% (578), то есть 1659 коек уже заняты пациентами. По данным 29 ноября, в Петербурге насчитывалось почти 10 тысяч человек с подтвержденными ковидом, 9388 из них лечились амбулаторно, сообщал заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов. В середине ноября в городе вновь был введен масочный режим в медучреждениях.

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    ПетербургCOVID-19Пневмонии
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