В Петербурге растет заболеваемость COVID. Больницу им. Семашко перепрофилировали на приём инфекционных больных

Комитет по здравоохранению отмечает в Петербурге рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и госпитализации в инфекционные стационары. В больницах добавляют коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями.
На минувшей неделе госпитализация пациентов в инфекционные стационары в Петербурге выросла на 16,8%, отмечают в пресс-службе ведомства 4 декабря. Комитет продолжает наращивать коечный фонд. Так, Городскую больницу
Всего для больных коронавирусом и пневмониями в Петербурге на данный момент развернуто 2237 коек. Свободны из них более 25,8% (578), то есть 1659 коек уже заняты пациентами. По данным 29 ноября, в Петербурге насчитывалось почти 10 тысяч человек с подтвержденными ковидом, 9388 из них лечились амбулаторно, сообщал заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов. В середине ноября в городе вновь был введен масочный режим в медучреждениях.