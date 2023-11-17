Скучали? В Петербурге вернули масочный режим. Пока не везде

Масочный режим вновь введен в Петербурге — пока в медучреждениях, сообщили в Комитете по здравоохранению Смольного.



Как говорится в сообщении комздрава от 17 ноября, в городе введен обязательный масочный режим для персонала и посетителей медицинских учреждений.

«В целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией», — объяснили в комитете.

Как писала «Фонтанка», «ковидный» масочный режим официально отменили в Петербурге с 27 мая 2022 года. Проходил он тяжело — c драками, штрафами и даже убийством. Подробнее читайте здесь.