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    Скучали? В Петербурге вернули масочный режим. Пока не везде

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    Масочный режим вновь введен в Петербурге — пока в медучреждениях, сообщили в Комитете по здравоохранению Смольного.

    Как говорится в сообщении комздрава от 17 ноября, в городе введен обязательный масочный режим для персонала и посетителей медицинских учреждений.

    «В целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией», — объяснили в комитете.

    Как писала «Фонтанка», «ковидный» масочный режим официально отменили в Петербурге с 27 мая 2022 года. Проходил он тяжело — c драками, штрафами и даже убийством. Подробнее читайте здесь.

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    Масочный режим
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