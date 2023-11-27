Маск приехал в Израиль после обвинений в антисемитизме. Он заявил, что готов помочь с восстановлением Газы

Предприниматель Илон Маск заявил, что готов помочь с восстановлением сектора Газа. Об этом он сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, передает РИА Новости 27 ноября.
Илон Маск прибыл в Израиль в понедельник. В ходе беседы Нетаньяху отметил, что строить мир и восстанавливать сектор Газа можно будет только после того, как удастся победить ХАМАС. Бизнесмен согласился с политиком и заявил о необходимости нейтрализовать тех, кто «замышляет убийства».
Кроме того, израильский премьер подчеркнул, что надеется на помощь американского бизнесмена в восстановлении. «Я бы с радостью помог», — ответил Маск.
Маск также посетил кибуц Кфар-Аза — приграничный населенный пункт, куда в начале военных действий проникли члены ХАМАС. Там израильский премьер показал последствия атаки на южные поселения Израиля.
Ранее Илона Маска обвинили в антисемитизме. В середине ноября он публично согласился с мнением пользователя своей соцсети о том, что еврейские сообщества продвигают в отношении «белых людей» такую же ненависть, как ту, что они просят прекратить в отношении себя. Это вызвало волну критики — многие компании отказались размещать рекламу в соцсети предпринимателя. Тогда Маск заявил, что подаст «термоядерный» иск к компаниям.