Маск приехал в Израиль после обвинений в антисемитизме. Он заявил, что готов помочь с восстановлением Газы

Предприниматель Илон Маск заявил, что готов помочь с восстановлением сектора Газа. Об этом он сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, передает РИА Новости 27 ноября.



Илон Маск прибыл в Израиль в понедельник. В ходе беседы Нетаньяху отметил, что строить мир и восстанавливать сектор Газа можно будет только после того, как удастся победить ХАМАС. Бизнесмен согласился с политиком и заявил о необходимости нейтрализовать тех, кто «замышляет убийства».

Кроме того, израильский премьер подчеркнул, что надеется на помощь американского бизнесмена в восстановлении. «Я бы с радостью помог», — ответил Маск.