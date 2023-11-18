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    Илон Маск пообещал подать «термоядерный» иск против компаний, которые объявили бойкот Х из-за его высказываний

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    Управляющая одноименной социальной сетью компания Х в ближайший понедельник подаст «термоядерный» иск к компаниям, которые выступили против нее на фоне скандала с «антисемитскими» высказываниями Илона Маска. Об этом сам предприниматель и владелец Х написал в своем блоге 18 ноября.

    «В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию», — пригрозил он.

    Ранее The Hollywood Reporter и другие американские СМИ сообщили, что крупнейшие компании — IBM, Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures, Lionsgate, Apple, Amazon и Oracle — приостановили размещение рекламы в Х из-за высказываний Маска. Он публично согласился с мнением другого пользователя соцсети о том, что еврейские сообщества продвигают в отношении «белых людей» такую же ненависть, как ту, что они просят прекратить в отношении себя. Это вызвало волну критики в его адрес. На слова предпринимателя обратил внимание даже Белый дом.

    После этого Маск написал, что любой пользователь, который публично поддержит геноцид в Х, будет заблокирован. Конфликт не утих, и на следующих день он пригрозил юридическими последствиями. Бизнесмен написал, что за атаку ответят все: «Их совет директоров, их спонсоры, их сеть тёмных денег — все они…»

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