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    Walt Disney и Apple перестали размещать рекламу в соцсети X из-за высказываний Илона Маска

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    Крупные американские компании приостановили размещение рекламы в соцсети X из-за высказываний Илона Маска, которые часть пользователей соцсети восприняла как антисемитские. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает издание The Hollywood Reporter.

    По его данным, от рекламы в X временно отказались такие крупные кинокомпании, как Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures и Lionsgate, несмотря на то что у некоторых запланированы премьеры кинокартин и мультфильмов в ближайшем будущем.

    Поводом для отмены Х послужило то, что владелец и по совместительству активный пользователь соцсети Илон Маск публично согласился с высказыванием другого пользователя о том, что еврейские сообщества продвигают в отношении «белых людей» такую же ненависть, как ту, что они просят прекратить в отношении себя. «Вы сказали настоящую правду», — написал в ответ Маск. Это вызвало волну критики в его адрес.

    Как сообщала газета The Washington Post, 16 ноября размещение рекламы в Х приостановил IT-гигант IBM. Портал Axios отмечает, что к бойкоту присоединились также Apple, Amazon и Oracle.

    Илон Маск приобрел соцсеть Twitter в октябре 2022 года, провел ребрендинг и переименовал ее в лаконичное Х. Бизнесмен известен тем, что не стесняется в высказываниях и реализует в соцсети политику, соответствующую собственным убеждениям. Это регулярно вызывает недовольство части пользователей.

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