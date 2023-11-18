Walt Disney и Apple перестали размещать рекламу в соцсети X из-за высказываний Илона Маска

Крупные американские компании приостановили размещение рекламы в соцсети X из-за высказываний Илона Маска, которые часть пользователей соцсети восприняла как антисемитские. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает издание The Hollywood Reporter.



По его данным, от рекламы в X временно отказались такие крупные кинокомпании, как Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures и Lionsgate, несмотря на то что у некоторых запланированы премьеры кинокартин и мультфильмов в ближайшем будущем.



Поводом для отмены Х послужило то, что владелец и по совместительству активный пользователь соцсети Илон Маск публично согласился с высказыванием другого пользователя о том, что еврейские сообщества продвигают в отношении «белых людей» такую же ненависть, как ту, что они просят прекратить в отношении себя. «Вы сказали настоящую правду», — написал в ответ Маск. Это вызвало волну критики в его адрес.

