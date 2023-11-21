Лидер ХАМАС заявил, что движение близко к заключению перемирия с Израилем

Палестинское движение ХАМАС и власти Израиля близки к заключению перемирия в секторе Газа. Об этом во вторник, 21 ноября, заявил председатель политбюро движения Исмаил Хании, передает ТАСС.

Стороны «приближаются к соглашению о перемирии на фоне войны в Газе», сообщил он. Хании отметил, что «ХАМАС дал свой ответ Катару и другим посредникам».



Другие подробности он не сообщил.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».