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    Лидер ХАМАС заявил, что движение близко к заключению перемирия с Израилем

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    Палестинское движение ХАМАС и власти Израиля близки к заключению перемирия в секторе Газа. Об этом во вторник, 21 ноября, заявил председатель политбюро движения Исмаил Хании, передает ТАСС.

    Стороны «приближаются к соглашению о перемирии на фоне войны в Газе», сообщил он. Хании отметил, что «ХАМАС дал свой ответ Катару и другим посредникам».

    Другие подробности он не сообщил.

    Конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».

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