Гигантское дерево раздавило легковушку в Новокузнецке: погибли мужчина и женщина

Двое жителей Новокузнецка, взрослая пара, погибли в собственном автомобиле — во время урагана на легковушку рухнуло гигантское дерево, сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.



Как говорится в заявлении ведомства от 19 ноября, дерево упало на «Ладу», в которой ехали четверо. 58-летний мужчина и 60-летняя женщина скончались на месте. Пассажиры — 71-летняя женщина и 72-летний мужчина госпитализированы.