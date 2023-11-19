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    Гигантское дерево раздавило легковушку в Новокузнецке: погибли мужчина и женщина

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    Двое жителей Новокузнецка, взрослая пара, погибли в собственном автомобиле — во время урагана на легковушку рухнуло гигантское дерево, сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.

    Как говорится в заявлении ведомства от 19 ноября, дерево упало на «Ладу», в которой ехали четверо. 58-летний мужчина и 60-летняя женщина скончались на месте. Пассажиры — 71-летняя женщина и 72-летний мужчина госпитализированы.

    Фото: СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу
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    Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц.

    На видео с камеры наблюдения видно, что всё произошло за считанные секунды. Похоже, что водитель заметил, что дерево падает и притормозил прямо под ним. Удар пришелся на переднюю часть салона «Лады».

    Как сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале, в городе введен режим ЧС.

    Сильнейший ураган бушует по всей Сибири — валит остановки, вывески, срывает крыши с домов и храмов. Видео смотрите здесь.

    Еще одна женщина погибла в поселке Центральный в Алтайском крае — она пыталась удержать крышу дома, которую сносило ветром.

    Фото: СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу

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