Летят купола храмов, встали поезда, тысячи без света: посмотрите на страшный ураган в Сибири

Мощный ураган бушует в регионах Сибири. Он уже обрушился на города Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Красноярской и Омской областей, сообщают местные власти.
Ветер достигает 35 метров в секунду. Он сносит крыши, ломает деревья, крушит остановки и машины. В Бийске ветер снёс купол храма, а в Новокузнецке — вывеску у торгового центра, которая рухнула на женщину. Деревья завалили трассу Сорокино — Бийск, сообщили в МЧС. В Кемеровской области и Алтайском крае задержки поездок из-за сложных погодных условий, пишет пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
«Повреждений очень много, где-то рвутся провода, где-то опоры падают. Особенно сильно пострадали Алтайский край, Республика Алтай, Кузбасс, Хакасия, Красноярский край и Омская область. Можно говорить о десятках тысяч отключенных абонентов. В настоящее время в работе огромное количество ремонтных бригад, которые восстанавливают электроснабжение», — сообщили 19 ноября «Интерфаксу» в «Россетях».
В ближайшие часы синоптики обещают ухудшение погодных условий: усиление ветра и снег.