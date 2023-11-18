«Проще уже совсем закрыться и не мучиться». Как грузовой бизнес встретил новости о закрытии финской границы

Фото: Hannu Huttu/IMAGO/ТАСС Поделиться Поделиться





Решение финских властей закрыть четыре своих главных пункта пропуска на границе с Россией сведут взаимную торговлю почти к нулю, но полностью не искоренят. Хотя прямые перевозки действительно будут невозможны, обходные пути уже давно налажены.



По сравнению с концом 2021 года объем экспорта из Финляндии в Россию упал в 19 раз. В июле, к примеру, он едва превысил 21 млн евро, следует из данных статистического ведомства Евросоюза.



Почти сразу в феврале 2022 года прекратилось железнодорожное сообщение, дальше следовали один за другим удары по автомобильной логистике. В итоге от многокилометровых очередей из фур на границе мы пришли к 5–10 грузовикам перед шлагбаумами и приграничным площадкам, где фуры с иностранными номерами передавали прицепы российским тягачам.



Вслед за взаимными ограничениями на проезд машин с национальными номерами одна за другой следовали европейские санкции на доставку все новых и новых номенклатур, в конечном итоге оставив едва ли не исключительно продуктовые и фармацевтические грузы. Сами перевозчики говорят о том, что в единичных объемах доставляют партии автомобильных запчастей и химию. Официально финны до самого лета экспортировали к нам в довольно приличных объемах медь, а импортировали никель. Так сложились межграничные логистические цепочки.



Разумеется, российско-финская торговля эпохи СВО не ограничивается базовыми металлами. Там и химия, и стройматериалы, и даже инструменты, оборудование и электроника — все они остаются в номенклатуре таможенных отчетов. По каким-то позициям обороты упали в разы, по каким-то на порядок, но так, чтобы был полный ноль, — это большая редкость, вроде нефтепродуктов и газа.

Основу товарооборота осени 2023 года составляют сборные грузы. То есть небольшие партии разных грузовладельцев, которые ожидают, когда их наберется на фуру, и тогда все вместе отправляются в путь через границу. До четверти таких заказов — от частников (или тех, кто оформляется как частник).



В одной из крупных московских компаний «Фонтанке» рассказали, что уже примерно полгода как не возят грузы напрямую из Финляндии. «Недавно у нас успешно прошла оттуда фура через Польшу и Литву», — рассказывают перевозчики. Причем оставшиеся несколько финских пунктов пропуска на севере все же могут иметь смысл. «Чем стоять неизвестно сколько в Прибалтике, может быть, так и правда будет быстрее — надо будет посмотреть на следующей неделе», — рассуждают в Москве. При этом на сайте компании онлайн-калькулятор рассчитывает стоимость доставки одного кубометра груза весом в 500 кг в 44,5 тысячи рублей. Сейчас эта цена неактуальна, сколько это нынче реально стоит — вопрос очень индивидуальный.



«Наших перевозчиков уже полтора года не пускают в Финляндию. С октября прошлого года Россия запретила им въезжать к нам. У нас взаимодействие — только если они передавали и перегружали все еще разрешенные грузы нашим перевозчикам, — говорит председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин. — Наши перевозчики давно переориентировались на Китай, Турцию, Иран, на внутренний рынок. Так что глобально на наших перевозчиках это закрытие не отразится».

Отвечая на вопрос, как теперь будут доставляться грузы из Финляндии и Скандинавии в Россию и насколько путь через Прибалтику сможет заменить привычные пути, Матягин говорит очень скептично: «Проще закрыть и не мучиться. Латвия, Литва и Эстония — приверженцы той же стратегии, что и Финляндия. Наверное, уже не стоит обращать внимания, что они там поставляли, если это можно все спокойно через другие страны, более дружественные к нам, доставлять. Все, что мы получали от них раньше, мы теперь прекрасно получаем из Турции и Китая».



Тем не менее законы экономики работают так, что если есть спрос, то есть и предложение. К примеру, один из крупнейших российских игроков грузовой логистики «Деловые линии» официально не комментирует закрытие границ: «К сожалению, не сможем корректно дать ответ на запрос, так как собственные машины компании не ездят в указанном направлении». Невозможно выбрать Хельсинки и на онлайн-калькуляторе для расчета стоимости доставки. Однако, если позвонить менеджеру компании напрямую, окажется, что выход можно поискать даже в условиях закрытых границ.

«По Финляндии мы грузы все еще забираем. Доставляем их через Литву и Белоруссию, когда есть машины. Есть вариант доставки небольших объемов авиатранспортом через Турцию, — рассказывает специалист. — Стоимость сейчас, конечно, увеличилась из-за удлинения маршрута и лишних перевалок, но в целом мы возим».



Если раньше доставка из Хельсинки в Петербург одного условного места (одна палета весом до 300 кг) стоила в пределах 30 тысяч рублей, то сейчас порядок чисел другой. Автомобильным транспортом через Прибалтику груз доставят за 10–15 дней, цена — 80–90 тысяч рублей. Авиасообщением (правда, так нельзя доставлять грузы с классом опасности, например жидкую химию) гораздо быстрее — 3–5 дней. Но обойдется такая срочность в 150–160 тысяч рублей за стандартную палету.



На популярных сайтах объявлений есть предложения доставки грузов практически любой сложности (то есть включая санкционные), и закрытые границы им не помеха. На просьбу посоветовать, как доставить из Хельсинки две палеты дорогой бытовой химии, собеседник в первую очередь поинтересовался, как оформлен груз. По его словам, если экспортная декларация была оформлена на российскую компанию, скорее всего, возникнут большие проблемы с поиском перевозчика: «Российская компания вызовет изжогу». Если речь пойдет о дорогом грузе, возможно, придется пойти по пути оформления декларации на третью страну, например Казахстан. Стандартная цена доставки в случае, к примеру, с грузом около 500 кг и стоимостью в пределах 30 тысяч евро, составляет примерно 7 евро за килограмм. То есть около 3500 евро за 500 кг. Плюс в рамках конспиративной легенды (простите нас, пожалуйста) требуется доставка из Хельсинки в Прибалтику, это будет стоить еще где-то 500–700 евро.



Поскольку контрабандисты мы неопытные, то наобум назвали слишком высокую стоимость товара — 300 тысяч евро за нашу партию, чем привели специалистов в недоумение. Такой дорогой груз потребует каких-то уникальных решений, и назвать окончательную цену доставки и оформления нам согласились только после ознакомления с инвойсами и другими документами.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

