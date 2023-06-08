Как это по-фински? Чем соседи торгуют с Россией, несмотря ни на что

Фото: Потеева Ксения/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Беспрецедентно холодные отношения с Финляндией в 2022 году на треть обрушили торговый оборот. В этом стало еще хуже, но говорить об обнулении не приходится. «Фонтанка» до последнего евро знает, чем и на какую сумму финны торгуют с нами, невзирая на политику.



Пока финские пограничники отгораживаются от России, а власти Суоми выдворяют работников российской дипмиссии, товарооборот между двумя соседними странами худо-бедно теплится. Да, в сравнении с предыдущими годами, санкции существенно снизили показатели импорта, объемы экспорта в РФ тоже сдали позиции, но пока еще живы и достаточно бодры.



«Фонтанка» проанализировала данные таможенной службы Финляндии. Рассказываем, какие российские товары потеряла Суоми, и без чего оставила Россию.

Потери 2022 года в экономике России и Финляндии — 2,4 млрд евро экспорта и 1,6 миллиард — импорта.

Крупнейшие статьи торгового оборота между нашими странами очевидны. Бросается в глаза, что наименьшие потери — в евро — из крупнейших номенклатур пришлись на газ. Не стоит тут обманываться, это по большей части из-за колоссального роста цен на него.

Однако нет смысла и скрывать: пик импорта русского газа в Финляндию пришелся на март и апрель, когда на Украине уже вовсю полыхало. Совершенно аналогичная ситуация и с электроэнергией. Дополнительно можно заметить, что отказываться от газа и тока в мае было легко и приятно — к тому времени уже потеплело, и острая необходимостиь в них спала.

Зато никуда не делась потребность наших соседей в цветных металлах и резинотехнических материалах. Спад по году у них составил лишь 21 и 17 процентов соответственно. Так что российские поставщики вполне сумели заработать на этих поставках 104 и 75 миллиона евро, несмотря ни на что. Мало заметили геополитически перипетии и поставщики нашего электрообрудования при общем, в целом небольшом объеме — около 35 млн евро — падение составило всего 7%. Есть совсем небольшие — в деньгах — категории, которые и вовсе выросли. Их мало, как, к примеру, из России везут в Финляндию мясные продукты (всего 1,7 млн евро, но зато рост на 8%) или фармпродукцию (7 млн евро и рост на 3%), но зато они дают основания осторожно предположить: по крайней мере, пока, интерес финского бизнеса к России полностью не исчерпан.

Еще интереснее становится, когда мы начинаем рассматривать финский импорт. В целом ситуация там хуже, чем с экспортом — общее падение на 44%. Да и крупнейшие номенклатуры демонстрируют кратное сокращение объемов. Но вот каким-то образом товаров из категории «Кофе, чай, какао и специи» приехало в прошлом года сразу на 20% больше, чем годом ранее. А это, между прочим, 30 миллионов евро. А самое интересное — объем поставок металлоносных руд из Финляндии в Россию в горячий 2022 год вырос в полтора раза — до вполне весомых 611 млн евро. Каких-то своих финских напитков финны к нам прислали на 5,8 млн евро — рост на 36%. Каучука — на 21 миллион (+11%).

Есть крупные категории товаров, которые хоть и показывают падение, но не сказать, чтобы катастрофическое. Бытовая химия («Фэйри»?) — на 20 млн евро с падением всего на 3%. Разнообразных приборов и аппаратуры (одинарного назначения?) — на 71 млн евро (-5%). Корма для животных — снижение на 8%, но зато 28,5 миллионов. Иными словами, когда речь не идет о политике (то есть, о нефте, газе и пр.) оказывается, что экономическая жизнь на российско-финской границе, хоть и с препятствиями, но продолжалась. А судя по объемам поставки, самым предприимчивым оказался малый и средний бизнес. Тот, что составляет в Финляндии основу наиболее активной части общества.

Импорт сохнет на корню Однако начало 2023 года показало, что нам все же есть, куда падать. В 2023 году Финляндия полностью лишилась российских электричества и пиломатериалов: последние поставки тока в страну были в мае 2022 года, продукции деревообработки — в сентябре. В общей сложности за пять месяцев прошлого года электричества Суоми купила у РФ на общую сумму 331 миллион евро, пиломатериалов за 9 месяцев того же года — на 131 миллион, хотя еще в 2021-м российских пиломатериалов закупили на 475 миллионов евро.

Поставки удобрений в Финляндию практически обнулились: за три месяца 2023 года страна потратила на их покупку всего 4 тысячи евро против 67 миллионов евро по итогам 1 квартала 2022-го. Хотя импорт удобрений в Суоми тянули, сколько могли — последняя партия была куплена в декабре, по итогу года сумма составила 93 миллиона евро.



В 131 раз сократились объемы импорта железа и стали: 421 тысяча евро за 3 месяца 2023 года, против 55 миллионов за тот же период годом ранее. Впрочем, тенденция к падению объемов закупок наметилась уже в 2022 году: 90,8 миллионов евро по итогу года против 164,8 миллиона в 2021-м.

Импорт нефти и нефтепродуктов упал в 93 раза: в первом квартале 2023-го составил всего 12,6 миллиона евро, хотя годом ранее Финляндия закупила их на 1,17 миллиарда за 3 месяца, и на 2 миллиарда за весь год. Это в половину меньше, чем в 2021-м году, когда объем закупок российской нефти составил 3,55 миллиарда евро. Объемы импорта газа природного и промышленного упали в 17 раз: за январь-март текущего года Суоми купила его на 19,8 миллиона евро против 329,4 миллиона годом ранее.

И только в закупках российских металлоносных руд и металлического лома практически ничего не изменилось: в 1 квартале объем импорта из России в Финляндию составил 429 миллионов евро против 500 за аналогичный период 2022-го.



Экспорт держится, как может С экспортом дела обстоят немного радужнее — общий объем товарооборота в Россию в 1 квартале 2023 года сократился вчетверо. Рекордсмен по падению — финские бумага, картон и изделия из них: Суоми поставила их в Россию на 342 тысячи евро, хотя годом ранее сумма была в 271 раз больше — 92,7 миллиона евро. Примерно на такую же сумму — 93,5 миллиона — она экспортировала бумаги и картона в 1 квартале 2021 года. Полностью в 1 квартале 2023-го пропали поставки финского натурального каучука и синтетической и регенерированной резины, а также целлюлозы, красителей и дубильных веществ Финляндия экспортировала лишь на 9 тысяч евро, хотя за аналогичные периоды 2022 и 2021 года исправно поставляла на 16 миллионов.



В 36 раз, до 893 тысяч евро, за январь-март 2023-го упал экспорт пластмасс, в 51 раз — до 1 тысячи евро, сократились поставки нефти и нефтепродуктов, втрое — до 58,8 миллиона евро — Финляндия срезала объемы продаж металлоносных руд и металлического лома.



Поставки машин и оборудования Финляндия тоже срезала, хотя на общем фоне цифры не столь удручающие. В 1 квартале 2023 года от соседки Россия получила электрических машин на 7,9 миллиона евро, это вчетверо меньше, чем годом ранее, дорожных транспортных средств — на 5,998 миллиона, хотя в прошлом году этот показатель был больше в 8 раз. Сумма поставок механизмов и оборудования общепромышленного назначения сократилась в 2,4 раза, до 24 миллионов евро, специальных машин для различных отраслей промышленности — втрое, до 21,7 миллиона евро. Рекордсмен в этом разделе — экспорт силовых установок и двигателей: 1,8 миллиона евро в 1 квартале 2023 года против 25,4 миллиона за аналогичный период прошлого года.



Хотя санкции ЕС запретили ввоз предметов роскоши стоимостью более 300 евро на территорию РФ, куда в том числе попала и продукция из меха, необработанные шкуры и меха, а также кожа и выделанный мех все еще через финско-российскую границу все же перетекают. Финские зоозащитники били тревогу, мол, их норки потянулись в Россию: объемы поставок их шкурок (десятки тысяч штук) оказались в 2022 году в полтора раза выше, чем год назад. Откуда они брали эти цифры, доподлинно установить не удалось — по цифрам финской таможни это никак не бьется.

В реальности поставки шкурок хоть и составили за год 3,4 млн евро, но это на треть меньше, чем в 2021 году. В этом году поставки норок не стали сбавлять обороты: только за 1 квартале 2023-го необработанных шкур в Россию было продано на 616 тысяч евро. Хотя это, конечно, мало в сравнении с годом 2020-м, когда за первый квартал шкурок к нам приехало на миллион.

Денис Лебедев, Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

