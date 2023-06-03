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    Санкции и контрсанкции

    Загадка меха. В Финляндии не могут понять, откуда идет экспорт в Россию

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    19 комментариев

    Меха из Финляндии по-прежнему завозят в Россию — экспорт прекратился после начала специальной военной операции и возобновился в августе 2022 года, сообщают финские СМИ 3 июня.

    В период с сентября 2022 года по январь 2023-го в страну ввезли более 35 тысяч шкурок норок. Год назад, до введения санкций, объем экспорта был на 60% меньше — 22 тысячи штук. Экспорт шкурок лисы остался на прежнем уровне.

    При этом информацию о продавце найти не удается, отмечают журналисты. Таможенная статистика не раскрывает названия компаний, экспортирующих изделия из меха. Финский аукцион по продаже мехов Saga Furs заявил, что после 2021 года не отправлял продукцию в Россию. Союз заводчиков пушных зверей FIFUR также не смог ответить, кто продолжает поставки.

    Санкции ЕС запрещают ввоз предметов роскоши стоимостью более 300 евро на территорию РФ. Под ограничения попадает в том числе и продукция из меха.

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    Россия ФинляндияЭкспортСанкции
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    Комментарии 19

    Читатель №1536203 Июн 2023 в 18:48
    "После трех месяцев пребывания на фронте в районе Артемовска, в одном из батальонов 100-й бригады осталось в строю 75 человек из 400.
    Семьи уцелевших требуют срочно вывести их из фронта в связи с продолжающимися ежедневными потерями."

    Это же позор для армии! Такое пренебрежение жизнями людей!! Ну и что, что это бригада ВСУ...
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 18:40
    И нужно так шифровать всё
    +0−0
    27595415903 Июн 2023 в 18:39
    Меха - это средневековье
    +1−0
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