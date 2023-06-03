Загадка меха. В Финляндии не могут понять, откуда идет экспорт в Россию

Меха из Финляндии по-прежнему завозят в Россию — экспорт прекратился после начала специальной военной операции и возобновился в августе 2022 года, сообщают финские СМИ 3 июня.



В период с сентября 2022 года по январь 2023-го в страну ввезли более 35 тысяч шкурок норок. Год назад, до введения санкций, объем экспорта был на 60% меньше — 22 тысячи штук. Экспорт шкурок лисы остался на прежнем уровне.



При этом информацию о продавце найти не удается, отмечают журналисты. Таможенная статистика не раскрывает названия компаний, экспортирующих изделия из меха. Финский аукцион по продаже мехов Saga Furs заявил, что после 2021 года не отправлял продукцию в Россию. Союз заводчиков пушных зверей FIFUR также не смог ответить, кто продолжает поставки.

