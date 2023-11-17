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    Роспотребнадзор: COVID-19 может жить в организме после выздоровления человека

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    Вирус COVID-19 может жить в организме человека после того, как пациент уже выздоровел, передает 17 ноября РИА Новости. Агентство цитирует заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которое она сделала во время интервью РБК.

    «Ученые <…> уже преимущественно согласились с тем, что вирус окончательно может и не покинуть организм, он может там жить», — сказала Попова.

    По словам Поповой, COVID-19 очень негативно влияет на иммунную систему человека, даже если сам вирус пациент перенес в достаточно легкой форме.

    Напомним, 17 ноября в Петербурге снова введен обязательный масочный режим для персонала и посетителей медицинских учреждений.

    «В целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией», — объяснили в комитете.

    Как писала «Фонтанка», «ковидный» масочный режим официально отменили в Петербурге с 27 мая 2022 года. Проходил он тяжело — c драками, штрафами и даже убийством. Подробнее читайте здесь.

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