Роспотребнадзор: COVID-19 может жить в организме после выздоровления человека

Вирус COVID-19 может жить в организме человека после того, как пациент уже выздоровел, передает 17 ноября РИА Новости. Агентство цитирует заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которое она сделала во время интервью РБК.



«Ученые <…> уже преимущественно согласились с тем, что вирус окончательно может и не покинуть организм, он может там жить», — сказала Попова.



По словам Поповой, COVID-19 очень негативно влияет на иммунную систему человека, даже если сам вирус пациент перенес в достаточно легкой форме.



Напомним, 17 ноября в Петербурге снова введен обязательный масочный режим для персонала и посетителей медицинских учреждений.

