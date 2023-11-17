Минобороны РФ: у берегов Крыма уничтожены семь морских беспилотников и катер с украинским десантом

Семь морских беспилотников и катер с украинским десантом уничтожены в Черном море, сообщает вечером 17 ноября Минобороны РФ.
«В ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ. Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — сказано в сообщении Министерства обороны.
Напомним, ровно месяц назад морская авиация Черноморского флота также уничтожила в акватории Черного моря безэкипажный катер.
14 сентября ВСУ пытались атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум». Тогда морской дрон был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.
В ночь на 2 сентября три безэкипажных полупогружных катера один за другим пытались атаковать Крымский мост.
А 5 августа после, предположительно, атаки морского дрона получил повреждения танкер «Сиг» петербургской компании «Транспетрочарт». Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу и получило пробоину.