Минобороны РФ: у берегов Крыма уничтожены семь морских беспилотников и катер с украинским десантом

Семь морских беспилотников и катер с украинским десантом уничтожены в Черном море, сообщает вечером 17 ноября Минобороны РФ.

«В ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ. Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — сказано в сообщении Министерства обороны.

Напомним, ровно месяц назад морская авиация Черноморского флота также уничтожила в акватории Черного моря безэкипажный катер.