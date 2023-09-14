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    «Самум» отбил атаку морского беспилотника в Крыму

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    3 комментария

    Самый необычный корабль Черноморского флота отбил атаку морского беспилотника. Об этом 14 сентября сообщает Минобороны РФ.

    «14 сентября около 16.30 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум»», — сказано в сообщении военного ведомства.

    Уточняется, что катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля. Штатное артиллерийское вооружение «Самума» — одна 76-мм артустановка АК-176 и две 6-ствольных 30-мм АУ АК-630.

    Ракетное вооружение — 2×4 пусковые установки ПКР «Москит» (8 ракет 3М80) и две ПУ ЗРК «Оса-М» (20 ракет).

    По итогам 2016 года «Самум» возглавил список лучших кораблей второго ранга Черноморского флота.

    По ударному потенциалу этому кораблю на ЧФ нет равных: по вооружению «Самум» соответствует эскадренному миноносцу, но по габаритам остаётся в классе МРК.

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    Самум
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    Комментарии 3

    Гость14 Сен 2023 в 19:11
    Делу время.
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