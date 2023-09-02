Трижды за ночь Крымский мост пытались атаковать морские беспилотники. Движение машин закрывали

После первой попытки удара по Крымскому мосту противник не остановился. Ещё дважды в ночь на 2 сентября Минобороны РФ сообщало о предотвращении террористического удара по мосту.



Первый раз, как уже писала «Фонтанка», был 1 сентября около 23:15. В акватории Черного моря был уничтожен украинский полупогружной безэкипажный катер.



Второй и третий полупогружные безэкипажные катера приблизились к мосту и были уничтожены 2 сентября около 2:10 и 2:20 мск.



В 0:03 телеграм-канал моста проинформировал о временном закрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту. В 3:25 — о его возобновлении. Затем движение закрывалось на несколько минут незадолго до 10 часов утра.

