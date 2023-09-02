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    Боевые действия

    Трижды за ночь Крымский мост пытались атаковать морские беспилотники. Движение машин закрывали

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    После первой попытки удара по Крымскому мосту противник не остановился. Ещё дважды в ночь на 2 сентября Минобороны РФ сообщало о предотвращении террористического удара по мосту.

    Первый раз, как уже писала «Фонтанка», был 1 сентября около 23:15. В акватории Черного моря был уничтожен украинский полупогружной безэкипажный катер.

    Второй и третий полупогружные безэкипажные катера приблизились к мосту и были уничтожены 2 сентября около 2:10 и 2:20 мск.

    В 0:03 телеграм-канал моста проинформировал о временном закрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту. В 3:25 — о его возобновлении. Затем движение закрывалось на несколько минут незадолго до 10 часов утра.

    Ранее об атаке беспилотников с моря в Крыму местные власти заявляли 30 августа. В ту же ночь воздушные дроны атаковали Орловскую, Рязанскую, Московскую, Брянскую, Калужскую области, Псков.

    Об атаке морского беспилотника на корабли Черноморского флота сообщалось 18 августа — тогда безэкипажный катер пытался подойти к сторожевику «Пытливый» и патрульному кораблю «Василий Быков». Морской дрон был уничтожен огнем бортового вооружения.

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    Крымский мостАтака беспилотниковКрымБеспилотники

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