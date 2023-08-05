Танкер «Сиг» петербургской компании «Транспетрочарт» получил пробоину на подходе к Керченскому проливу. Говорят об атаке дрона

Танкер «Сиг» петербургской компании «Транспетрочарт» получил повреждения на южном подходе к Керченскому проливу. Судно получило пробоину, предположительно, в результате атаки морского беспилотника, сообщает 5 августа Росморречфлот в своем телеграм-канале.
Оперативный дежурный получил донесение, что пробоина образовалась 4 августа в 23:20. По данным Росморречфлота, экипаж судна составляет 11 человек, пострадавших нет. Танкер остался на плаву, экипаж вел борьбу с поступлением забортной воды в машинное отделение. На помощь направили суда Азово-Черноморского филиала «Морспасслужбы»: СБС «Меркурий» и НИС «Импульс».
С поступлением забортной воды справились к часу ночи. По состоянию на 4 часа утра велась подготовка к откачке кормовых балластных танков танкера и установке пластыря.
РИА Новости со ссылкой на МСКЦ Новороссийска сообщает, что танкер стоит на месте. Рядом находятся два буксира, которые ставят боны.