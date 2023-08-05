    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, зап

    760мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.81eur103.84

    Танкер «Сиг» петербургской компании «Транспетрочарт» получил пробоину на подходе к Керченскому проливу. Говорят об атаке дрона

    7292
    47 комментариев

    Танкер «Сиг» петербургской компании «Транспетрочарт» получил повреждения на южном подходе к Керченскому проливу. Судно получило пробоину, предположительно, в результате атаки морского беспилотника, сообщает 5 августа Росморречфлот в своем телеграм-канале.

    Оперативный дежурный получил донесение, что пробоина образовалась 4 августа в 23:20. По данным Росморречфлота, экипаж судна составляет 11 человек, пострадавших нет. Танкер остался на плаву, экипаж вел борьбу с поступлением забортной воды в машинное отделение. На помощь направили суда Азово-Черноморского филиала «Морспасслужбы»: СБС «Меркурий» и НИС «Импульс».

    С поступлением забортной воды справились к часу ночи. По состоянию на 4 часа утра велась подготовка к откачке кормовых балластных танков танкера и установке пластыря.

    РИА Новости со ссылкой на МСКЦ Новороссийска сообщает, что танкер стоит на месте. Рядом находятся два буксира, которые ставят боны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Керченский проливАтака морских беспилотниковКрымАтака БПЛА
    ЛАЙК13
    СМЕХ20
    УДИВЛЕНИЕ7
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 47

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    47
    close