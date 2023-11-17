Россия закрывает визовые центры во Франции

Российские визовые центры во Франции закрываются. Все желающие попасть в Россию теперь должны обращаться в посольства и консульства по записи, сообщили в посольстве России во Франции.



Как говорится в заявлении посольства от 17 ноября, Россия через неделю, 24 ноября, закроет визовые центры в четырех французских городах: Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге. Причина решения не приводится.

Желающим получить визу в Россию во Франции теперь рекомендуется обращаться в консульский отдел посольства во Франции и генеральные консульства в Страсбурге, Марселе или в канцелярию РФ в Вильфранш-сюр-Мер. Все по записи через систему электронной очереди.