Полицейский, который подкинул наркотики Ивану Голунову, вышел на свободу. Журналист его поддержал

Зеленоградский райсуд отпустил на свободу бывшего оперативника УВД ЗАО Дениса Коновалова, который подкинул наркотики журналисту-расследователю Ивану Голунову. Об этом в пятницу, 10 ноября, рассказал «Фонтанке» сам Голунов. По его словам, суд запретил Коновалову работать в полиции 1,5 года. Также он лишился звания «старший лейтенант полиции». Журналист поддержал просьбу бывшего полицейского. «Человек признал вину на стадии следствия, раскаялся в содеянном, принес довольно искренние извинения (и сделал это первым), отбыл большую часть срока наказания», — рассказал Иван Голунов.

Следствие по делу продолжается. Выяснилось, что Ивану во время задержания сломали несколько позвонков. Однако это мог быть другой полицейский — Роман Феофанов. В июне 2023 года Голунов получил 1,5 миллиона рублей компенсации от МВД за незаконное уголовное преследование летом 2019 года. Тогда журналист рассказал «Фонтанке», что собирается потратить деньги на новый журналистский проект, но подробности не раскрыл.

«Помимо основной работы в школе медиахолдинга, у меня есть маленькое развлечение — telegram-канал о похоронном бизнесе "Похоронный траст"», — рассказал Иван Голунов, который много писал об этой сфере в медиа.



Что касается журналистского проекта, то Голунов хочет создать премию для журналистов-расследователей из регионов РФ. «Руки не дошли, поэтому эти деньги лежат на счету, и ничего с ними не происходит», — рассказал журналист.

Голунов был задержан летом 2019 года с наркотиками в рюкзаке. Правоохранители подозревали его в сбыте запрещенных веществ. Профессиональное журналистское сообщество и неравнодушные граждане РФ встали на защиту журналиста. Дело было прекращено. Позже журналист опубликовал видеохронику, на которой видно, как запрещенные вещества подбросили в его рюкзак. В итоге пятерых сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного УМВД признали виновными в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Они получили от 5 до 12 лет колонии.