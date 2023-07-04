Иван Голунов получил 1,5 млн рублей компенсации за незаконное преследование

Российский журналист Иван Голунов получил компенсацию от МВД в размере 1,5 млн рублей за незаконное уголовное преследование летом 2019 года, о чем он рассказал «Фонтанке» 4 июля. По его словам, на этом история не заканчивается.
«Все так! Сегодня [1,5 млн рублей] поступили на счет», — рассказал Иван Голунов. Эти деньги расследователь собирается пустить на новый журналистский проект, подробностями о котором пока не готов поделиться.
Голунов огорчен тем, что МВД как работодатель конкретных сотрудников полиции не выступил с регрессным иском к полицейским, которые возбудили против него уголовное дело. Регрессивный иск позволил бы взыскать полтора миллиона рублей не с МВД, а с конкретных полицейских.
Спустя 4 года эта история для Ивана Голунова не закончена, поскольку в тюрьме оказались только исполнители, расследование в отношении заказчика продолжается.
Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали летом 2019 года с наркотиками в рюкзаке. Его подозревали в сбыте запрещенных веществ. Однако профессиональное журналистское сообщество и другие неравнодушные граждане РФ встали на защиту Голунова. Спустя несколько дней дело было прекращено. Позже журналист опубликовал видеохронику, на которой видно, как вещества подбросили в его рюкзак. В итоге пятерых сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного УМВД признали виновными в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Они получили от 5 до 12 лет колонии.
В декабре 2022 года Мосгорсуд частично удовлетворил иск Ивана Голунова о компенсации морального вреда. Вместо 5 млн рублей суд обязал МВД выплатить ему 1,5 млн рублей.