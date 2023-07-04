Иван Голунов получил 1,5 млн рублей компенсации за незаконное преследование

Российский журналист Иван Голунов получил компенсацию от МВД в размере 1,5 млн рублей за незаконное уголовное преследование летом 2019 года, о чем он рассказал «Фонтанке» 4 июля. По его словам, на этом история не заканчивается.



«Все так! Сегодня [1,5 млн рублей] поступили на счет», — рассказал Иван Голунов. Эти деньги расследователь собирается пустить на новый журналистский проект, подробностями о котором пока не готов поделиться.



Голунов огорчен тем, что МВД как работодатель конкретных сотрудников полиции не выступил с регрессным иском к полицейским, которые возбудили против него уголовное дело. Регрессивный иск позволил бы взыскать полтора миллиона рублей не с МВД, а с конкретных полицейских.

