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    Иван Голунов получил 1,5 млн рублей компенсации за незаконное преследование

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    19 комментариев

    Российский журналист Иван Голунов получил компенсацию от МВД в размере 1,5 млн рублей за незаконное уголовное преследование летом 2019 года, о чем он рассказал «Фонтанке» 4 июля. По его словам, на этом история не заканчивается.

    «Все так! Сегодня [1,5 млн рублей] поступили на счет», — рассказал Иван Голунов. Эти деньги расследователь собирается пустить на новый журналистский проект, подробностями о котором пока не готов поделиться.

    Голунов огорчен тем, что МВД как работодатель конкретных сотрудников полиции не выступил с регрессным иском к полицейским, которые возбудили против него уголовное дело. Регрессивный иск позволил бы взыскать полтора миллиона рублей не с МВД, а с конкретных полицейских.

    Спустя 4 года эта история для Ивана Голунова не закончена, поскольку в тюрьме оказались только исполнители, расследование в отношении заказчика продолжается.

    Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали летом 2019 года с наркотиками в рюкзаке. Его подозревали в сбыте запрещенных веществ. Однако профессиональное журналистское сообщество и другие неравнодушные граждане РФ встали на защиту Голунова. Спустя несколько дней дело было прекращено. Позже журналист опубликовал видеохронику, на которой видно, как вещества подбросили в его рюкзак. В итоге пятерых сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного УМВД признали виновными в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Они получили от 5 до 12 лет колонии.

    В декабре 2022 года Мосгорсуд частично удовлетворил иск Ивана Голунова о компенсации морального вреда. Вместо 5 млн рублей суд обязал МВД выплатить ему 1,5 млн рублей.

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    Комментарии 19

    Гость04 Июл 2023 в 19:42
    А там же Глеб пьяных дорылся до одного из заказчиков
    Но Глеба уволили с работы.
    +0−0
    Dmitry Antonov04 Июл 2023 в 19:28
    Не думаю, что ему помогла защита профессиональных журналистских сообществ и неравнодушных граждан. Почему-то многим другим подобное не помогло никак.
    Видно, нашёлся какой-то заступник, причём на очень высоком уровне. Повезло Голунову. А что касается заказчика, то его никогда не найдут и не привлекут, ведь даже посаженные сотрудники его не сдали.
    +3−0
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