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    Журналист Голунов рассказал о планах на 1,5 млн, которые отсудил у МВД за подброшенные наркотики

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    4 комментария

    Журналист Иван Голунов не намерен обжаловать решение суда, частично удовлетворившего его иск к МВД. Несмотря на то, что планы на 1,5 млн рублей уже есть, он готов помочь полиции снять с себя финансовое бремя.

    «Ответчиком по иску является МВД, работодатель сотрудников полиции. Но я надеюсь, и очень хотел бы, чтобы МВД выступило с регрессным иском к этим сотрудникам — то есть взыскивало эти деньги с них», — сообщил Голунов MSK1 9 декабря.

    Он отметил, что сам готов помочь министерству с работой над «регрессивным иском».

    В качестве компенсации морального вреда журналист просил 5 млн рублей, Мосгорсуд удовлетворил иск частично, урезав финансовые претензии до 1,5 млн.

    По словам Голунова, он рассчитывал отдать деньги фондам, поддерживающим бывших сотрудников полиции, но ни один из них не вызвал доверия.

    «Хотелось бы на эти деньги сделать что-то, что уменьшит количество историй с незаконным уголовным преследованием лиц. Сделать так, чтобы было меньше таких историй, как та, что произошла со мной», — говорит он.

    Изучая фонды, журналист ждёт решения по заказчикам своего уголовного преследования. Оно, по его словам, будет «в обозримом будущем».

    Ивана Голунова задерживали летом 2019 года, наркотики нашли у него в рюкзаке. Через несколько дней на фоне общественного резонанса дело было прекращено. Позже Голунов публиковал видеохронику, на которой видно, как вещества подбросили в его рюкзак.
    Виновными признали пятерых сотрудников, уволенных из отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного УМВД. Они получили от 5 до 12 лет колонии.

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    Комментарии 4

    ProstoZloy09 Дек 2022 в 22:12
    "он рассчитывал отдать деньги фондам, поддерживающим бывших сотрудников полиции"
    Видать, мало его "учили". "Бывших" полицейских не бывает. В СССР для полицаев не было "срока давности"
    +0−0
    28022558909 Дек 2022 в 22:06
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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    Nerevar09 Дек 2022 в 21:51
    Пусть себе оставит. А МВД итак неплохо живёт на мои налоги. Регрессное вообще надо законодательно запретить.
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