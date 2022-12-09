Журналист Голунов рассказал о планах на 1,5 млн, которые отсудил у МВД за подброшенные наркотики

Журналист Иван Голунов не намерен обжаловать решение суда, частично удовлетворившего его иск к МВД. Несмотря на то, что планы на 1,5 млн рублей уже есть, он готов помочь полиции снять с себя финансовое бремя.



«Ответчиком по иску является МВД, работодатель сотрудников полиции. Но я надеюсь, и очень хотел бы, чтобы МВД выступило с регрессным иском к этим сотрудникам — то есть взыскивало эти деньги с них», — сообщил Голунов MSK1 9 декабря.

Он отметил, что сам готов помочь министерству с работой над «регрессивным иском».