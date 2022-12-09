Журналист Голунов рассказал о планах на 1,5 млн, которые отсудил у МВД за подброшенные наркотики

Журналист Иван Голунов не намерен обжаловать решение суда, частично удовлетворившего его иск к МВД. Несмотря на то, что планы на 1,5 млн рублей уже есть, он готов помочь полиции снять с себя финансовое бремя.
«Ответчиком по иску является МВД, работодатель сотрудников полиции. Но я надеюсь, и очень хотел бы, чтобы МВД выступило с регрессным иском к этим сотрудникам — то есть взыскивало эти деньги с них», — сообщил Голунов MSK1 9 декабря.
Он отметил, что сам готов помочь министерству с работой над «регрессивным иском».
В качестве компенсации морального вреда журналист просил 5 млн рублей, Мосгорсуд удовлетворил иск частично, урезав финансовые претензии до 1,5 млн.
По словам Голунова, он рассчитывал отдать деньги фондам, поддерживающим бывших сотрудников полиции, но ни один из них не вызвал доверия.
«Хотелось бы на эти деньги сделать что-то, что уменьшит количество историй с незаконным уголовным преследованием лиц. Сделать так, чтобы было меньше таких историй, как та, что произошла со мной», — говорит он.
Изучая фонды, журналист ждёт решения по заказчикам своего уголовного преследования. Оно, по его словам, будет «в обозримом будущем».