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Экс-полицейских Москвы отправили в колонию за подброшенные наркотики. Журналисту Голунову они должны 5 млн

Бывшие полицейские из дела Голунова получили от 5 до 12 лет колонии в Москве

В Москве суд вынес приговор бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного УМВД. Трудовые подвиги методом подброса запрещённого потянули на реальные сроки.

Как сообщили в пресс-службе Московского городского суда, 28 мая виновными в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков признаны пятеро экс-полицейских из УМВД по Западному административному округу Москвы. Суд счёл, что исправить их может только колония.

пресс-служба Московского городского суда

Дольше всего за колючкой предстоит провести Игорю Ляховцу — он был начальником остальных фигурантов. Прокурор просил для него 16 лет, суд назначил 12 лет. Бывших оперативников Акбара Сергалиева, Романа Феофанова и Максима Уметбаева приговорили к 8 годам.

Старший лейтенант Денис Коновалов был единственным, кто признал вину. Его сговорчивость оценили и наказали мягче, назначив 5 лет колонии. Все подсудимые лишены специальных званий, отбывать срок им предстоит в колонии общего режима.

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Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Ивана Голунова, уточнил, что с каждого фигуранта в пользу его доверителя взыскали по 1 миллиону рублей.

Корреспондента «Медузы» (Минюст внёс издание в список СМИ-иноагентов) Ивана Голунова полицейские задержали 6 июня 2019. Из рюкзака достали наркотики, вещества нашли в квартире. Голунов и его знакомые настаивали, что он не может быть связан с запрещёнными веществами, и заявляли, что их подкинули. Корреспондента обвинили в покушении на сбыт и отправили под домашний арест.

Преследование Голунова всколыхнуло общественность, в разных городах прошли акции в его поддержку. Через пять дней дело прекратили в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Полицейских, которые задерживали журналиста, арестовали в январе 2020 года. По версии следствия, наркотики они подбросили с прицелом на продвижение по карьерной лестнице. Голунов публиковал видеохронику своего задержания, где видно, как запрещённое попало в рюкзак.

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Комментарии (17)

265866760
Другой простой человек на месте Годунова сидел бы уже за решеткой.
hal9000
Медузу закрыли...можно и посидеть..)..а вообще правильно что эту медузу убрали..тупорылый ресурс абсолютно
dragvs
Раскрыта ОПГ, теперь обязательно пересматриваются все приговоры, в которых они принимали участие. Было бы неплохо проверить судей на предмет участия в ОПГ.
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