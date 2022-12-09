Суд оценил моральные страдания журналиста Голунова, которому полицейские подкинули наркотики

Мосгорсуд удовлетворил иск Ивана Голунова к МВД РФ, сообщает 8 декабря его адвокат Сергей Бадамшин. Потерпевший должен получит полтора миллиона рублей.

Бадамшина цитирует ТАСС. Сумма будет взыскана с МВД. При этом ранее, когда приговоры услышали пятеро полицейских, суд также удовлетворил требование взыскать с каждого по миллиону.

Ивана Голунова задерживали летом 2019 года, наркотики нашли у него в рюкзаке. Через несколько дней на фоне общественного резонанса дело было прекращено. Позже Голунов публиковал видеохронику, на которой видно, как вещества подбросили в его рюкзак.