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    Суд оценил моральные страдания журналиста Голунова, которому полицейские подкинули наркотики

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    3 комментария

    Мосгорсуд удовлетворил иск Ивана Голунова к МВД РФ, сообщает 8 декабря его адвокат Сергей Бадамшин. Потерпевший должен получит полтора миллиона рублей.

    Бадамшина цитирует ТАСС. Сумма будет взыскана с МВД. При этом ранее, когда приговоры услышали пятеро полицейских, суд также удовлетворил требование взыскать с каждого по миллиону.

    Ивана Голунова задерживали летом 2019 года, наркотики нашли у него в рюкзаке. Через несколько дней на фоне общественного резонанса дело было прекращено. Позже Голунов публиковал видеохронику, на которой видно, как вещества подбросили в его рюкзак.

    Игорь Ляховец получил 12 лет, он возглавлял группу оперативников. Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев получили по 8 лет. Признавший вину Денис Коновалов был приговорен к пяти годам колонии.

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    Комментарии 3

    Slava_Rossii209 Дек 2022 в 19:10
    А что у МВД есть свои деньги? Или опять заплатят за свои косяки с налогов граждан? Отвечать в т.ч. своим личным кошельком и имуществом должен лично виновный сотрудник.
    +0−0
    Майор Пронин09 Дек 2022 в 19:08
    Поэтому-то сейчас вместо подбрасывания наркотиков зачастую при меняют педофилию, используя заявления малолетних наркоманок.
    +1−0
    своих не бросаем09 Дек 2022 в 18:40
    опять славянские родные фамилии 😂
    +2−0
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