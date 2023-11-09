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    Reuters: Россия снимет ограничения на экспорт топлива на следующей неделе

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    Россия готовится снять ограничения на экспорт топлива на следующей неделе, пишет 9 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

    «Они (власти — Прим. ред.) сообщили производителям, что экспорт будет открыт со следующей недели», — сообщил источник Reuters в российской нефтяной компании. Другой инсайдер подтвердил информацию, отметив, что в связи с этим обещанием компании уже сформировали график экспорта.

    Накануне министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что сейчас идет обсуждение снятия запрета на экспорт бензина Аи-92 и Аи-95. Правительственное эмбарго было введено в начале сентября из-за растущих цен на бензин и дизтопливо в России. Меры способствовали снижению биржевых цен, однако розничная цена наоборот увеличилась, о чем заявил 27 сентября президент РФ Владимир Путин.

    В начале октября правительство разрешило экспорт дизеля по трубопроводам для тех, кто поставляет не менее 50% топлива.

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