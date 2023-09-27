Путин: после запрета на экспорт топлива розничные цены на бензин и дизель выросли

Президент РФ Владимир Путин заявил, что розничная стоимость бензина и дизеля увеличились, несмотря на снижение биржевых цен на топливо, о чем ранее говорил вице-премьер Александр Новак. Заявления были сделаны в ходе совещания 27 сентября.

Новак выступил перед Путиным с докладом, в котором говорилось, что биржевые цены на бензин и дизель упали на 20% и 16% соответственно.

«Меры приняты, а цены растут. Цена-то растет в рознице», — заявил Владимир Путин, который привел данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. «В сентябре стоимость литра бензина Аи-92 выросла на 8 рублей. 21-го числа мы ввели запрет на экспорт бензина и дизельки. Вроде как наблюдается снижение на бирже. А за вчерашний день в рознице литр бензина Аи-92 — 51,6 рубля. До 21-го числа был 49,7», — подчеркнул президент.