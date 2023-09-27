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    Путин: после запрета на экспорт топлива розничные цены на бензин и дизель выросли

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    33 комментария

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что розничная стоимость бензина и дизеля увеличились, несмотря на снижение биржевых цен на топливо, о чем ранее говорил вице-премьер Александр Новак. Заявления были сделаны в ходе совещания 27 сентября.

    Новак выступил перед Путиным с докладом, в котором говорилось, что биржевые цены на бензин и дизель упали на 20% и 16% соответственно.

    «Меры приняты, а цены растут. Цена-то растет в рознице», — заявил Владимир Путин, который привел данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. «В сентябре стоимость литра бензина Аи-92 выросла на 8 рублей. 21-го числа мы ввели запрет на экспорт бензина и дизельки. Вроде как наблюдается снижение на бирже. А за вчерашний день в рознице литр бензина Аи-92 — 51,6 рубля. До 21-го числа был 49,7», — подчеркнул президент.

    При этом Путин признал, что нефтяные компании для российского бюджета — «это курица, которая приносит золотые яйца». Он призвал правительство относиться к ним бережно, но все-таки реагировать на происходящие события.

    Президент обратил внимание, что у других отраслей можно перенять практику стабилизации цен. «По удобрениям, допустим: поставили на внутренний рынок, а потом зарабатывайте на внешнем», — отметил глава государства. По его словам, есть и другие варианты решения, главное — реагировать заранее.

    21 сентября правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Позже в Минэнерго уточнили, что запрет введен бессрочно, до насыщения рынка.

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    Комментарии 33

    Гость27 Сен 2023 в 17:03
    Дорогой ВВ трудно усидеть на трех стульях надо четко по быстрому определить ся иначе не будет перемоги
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 17:03
    Перевод с Путинского на понятный, - я отдал приказ о начале сво, но платить за это будут все без исключения.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 17:02
    Сказал А, говори Б:

    если начал контролировать рынок ГСМ, тогда контролируй и РОЗНИЧНОЕ звено.

    Иначе какой смысл было начинать?
    +0−0
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