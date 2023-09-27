Новак сообщил Путину о снижении биржевых цен на бензин и дизель после запрета на экспорт

Запрет экспорта бензина и дизельного топлива привел к снижению биржевых цен на 20% и 16% соответственно, заявил во время доклада президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Александр Новак. Трансляцию заседания главы государства с членами правительства 27 сентября ведет телеканал «Россия 24».



«Запрет на экспорт топлива привел к снижению биржевых цен в среднем на 20% по бензину, на 16% по дизелю, сейчас небольшая коррекция после падения», — заявил Александр Новак.

При этом Новак признал, что рост цен в течение года в среднем близок к уровню инфляции, к примеру, на автозаправочных станциях, которые относятся к вертикально интегрированным компаниям (производитель, контролирующий каждый из циклов, начиная с добычи ресурсов и заканчивая реализацией. — Прим. ред.). Однако на независимых АЗС цены несколько выше, чем уровень инфляции, подчеркнул Новак.