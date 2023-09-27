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    Новак сообщил Путину о снижении биржевых цен на бензин и дизель после запрета на экспорт

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    26 комментариев

    Запрет экспорта бензина и дизельного топлива привел к снижению биржевых цен на 20% и 16% соответственно, заявил во время доклада президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Александр Новак. Трансляцию заседания главы государства с членами правительства 27 сентября ведет телеканал «Россия 24».

    «Запрет на экспорт топлива привел к снижению биржевых цен в среднем на 20% по бензину, на 16% по дизелю, сейчас небольшая коррекция после падения», — заявил Александр Новак.

    При этом Новак признал, что рост цен в течение года в среднем близок к уровню инфляции, к примеру, на автозаправочных станциях, которые относятся к вертикально интегрированным компаниям (производитель, контролирующий каждый из циклов, начиная с добычи ресурсов и заканчивая реализацией. — Прим. ред.). Однако на независимых АЗС цены несколько выше, чем уровень инфляции, подчеркнул Новак.

    По словам Новака, в целом цены на внутреннем рынке стабилизируются, а принятые меры обеспечивают восстановление мелкооптового сегмента независимых сетей.

    Правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина 21 сентября. Позже в Минэнерго уточнили, что запрет введен бессрочно, до насыщения рынка. 22 числа бензин подешевел на бирже на 11%.

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    ЭкспортБензинДизель
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    Комментарии 26

    Гость27 Сен 2023 в 16:49
    Биржевая цена и цена на АЗС - это две огромные разницы.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 16:31
    — Сколько девушек у тебя было в плане секса?
    — В плане секса было сто, но я сильно отстал от плана.
    +0−0
    alexpv27 Сен 2023 в 16:30
    Вы не поняли) На бирже рост цен снизился, а на АЗС стабилизировался. Это значит, что цены выросли, но пока не будут расти дальше некоторое время, пока все не уляжется)
    +1−0
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