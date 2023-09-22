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    В России ограничения на экспорт бензина и дизеля введены бессрочно

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    Ограничение экспорта дизельного топлива и бензина из России введено бессрочно. Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью телеканалу «Россия 24», пишет «Интерфакс».

    Сроки снятия ограничений буду зависеть от «насыщения рынка» и от результатов, которые даст эта мера. «Сейчас она введена бессрочно. Мы рассчитываем на то, что рынок эффект почувствует достаточно быстро», — приводит агентство цитату чиновника.

    Сорокин отметил, что с 18 сентября стоимость бензина Аи-92 уже снизилась на 10%, цена на дизельное топливо — 2,5–3%.

    По данным замглавы Минэнерго, «достаточно ощутимый объем» топлива до введения запрета приобретался «недобросовестными участниками на рынке», затем это топливо отправлялось на экспорт.

    Ранее в этот день кабмин объявил об ограничении экспорта топлива для стабилизации ситуации на рынке. В правительстве тогда уточняли, что мера носит временный характер.

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