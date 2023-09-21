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    Правительство России ограничило экспорт бензина и дизельного топлива

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    Правительство России решило временно ограничить экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба кабмина.

    По мнению властей, этот шаг поможет насытить рынок топлива, что позволит снизить цены для потребителей.

    Там напомнили, что ранее правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Кроме того, был организован ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.

    Накануне вице-премьер Александр Новак анонсировал «кардинальные меры», на которые готово пойти правительство ради снижения цен на топливо.

    В России в последние несколько месяцев наблюдается рост цен на топливо. На бирже цены на марки бензина АИ-92 и АИ-95 достигли новых рекордов, также подорожало дизельное топливо. Сообщалось, что правительство рассматривает возможность повышения экспортной пошлины, чтобы стабилизировать ситуацию.

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