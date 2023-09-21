Правительство России ограничило экспорт бензина и дизельного топлива

Правительство России решило временно ограничить экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба кабмина.
По мнению властей, этот шаг поможет насытить рынок топлива, что позволит снизить цены для потребителей.
Там напомнили, что ранее правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Кроме того, был организован ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.
Накануне вице-премьер Александр Новак анонсировал «кардинальные меры», на которые готово пойти правительство ради снижения цен на топливо.
В России в последние несколько месяцев наблюдается рост цен на топливо. На бирже цены на марки бензина АИ-92 и АИ-95 достигли новых рекордов, также подорожало дизельное топливо. Сообщалось, что правительство рассматривает возможность повышения экспортной пошлины, чтобы стабилизировать ситуацию.