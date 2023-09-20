Новак: правительство готово принять кардинальные меры, чтобы сдержать цены на топливо

Оптовые цены на российском рынке топлива уже пошли вниз, ситуация балансируется. Но при необходимости кабмин готов принять кардинальные меры, заявил заместитель главы правительства, экс-министр энергетики Александр Новак. Об этом 20 сентября сообщает госагентство ТАСС.

По его словам, сейчас перед правительством стоит задача сдержать цены на внутреннем рынке, что удается вертикально интегрированным компаниям (производитель, контролирующий каждый из циклов, начиная с добычи ресурсов и заканчивая реализацией. — Прим. ред.).