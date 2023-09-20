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    Новак: правительство готово принять кардинальные меры, чтобы сдержать цены на топливо

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    Оптовые цены на российском рынке топлива уже пошли вниз, ситуация балансируется. Но при необходимости кабмин готов принять кардинальные меры, заявил заместитель главы правительства, экс-министр энергетики Александр Новак. Об этом 20 сентября сообщает госагентство ТАСС.

    По его словам, сейчас перед правительством стоит задача сдержать цены на внутреннем рынке, что удается вертикально интегрированным компаниям (производитель, контролирующий каждый из циклов, начиная с добычи ресурсов и заканчивая реализацией. — Прим. ред.).

    Он подчеркнул, что диспропорция цен возникла именно на оптовом рынке. Но уже на последних двух сессиях оптовые цены на бирже снижаются, рынок балансируется, заявил Александр Новак.

    Однако в случае необходимости правительство готово принять более кардинальное решение. О чем именно идет речь, вице-премьер не уточнил, но заявил, что Минэнерго уже подготовило такие решения. В короткие сроки кабинет министров намерен рассмотреть предложения Министерства энергетики и принять решение.

    В России в последние несколько месяцев наблюдается рост цен на топливо. На бирже цены на марки бензина АИ-92 и АИ-95 достигли новых рекордов, также подорожало дизельное топливо. Сообщалось, что правительство рассматривает возможность повышения экспортной пошлины, чтобы стабилизировать цены на топливо.

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    Александр НовакТопливоЦены на топливоПравительствоМинэнерго РФ
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