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    Правительство РФ рассматривает возможность повышения экспортной пошлины на нефтепродукты

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    Правительство России в качестве меры стабилизации цен на топливо рассматривает возможность повышения экспортной пошлины на нефтепродукты до $250 за тонну, передает РБК со ссылкой на источник, «близкий к участникам совещания у вице-премьера Александра Новака 15 сентября».

    Нефтекомпании, по информации издания, выступают против. Есть ещё один вариант — полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенное время. Но его эксперты считают маловероятным. В этом случае некоторым НПЗ придется закрываться.

    Как передает «Интерфакс», пошлину в размере $250 за тонну предлагается ввести и для светлых, и для темных нефтепродуктов. Если компании выполнят квоты Минэнерго по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу, пошлина им вернется в виде обратного акциза на нефть.

    Главный вопрос заключается в механизме возмещения пошлины, но критерии по поставкам на внутренний рынок и на биржу участникам рынка непонятны.

    Обсуждение идет на фоне роста цен на бензин, который продолжается не первый месяц. 15 сентября биржевые цены на бензин АИ-92 впервые превысили 70 тыс. руб. за тонну.

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