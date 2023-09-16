Правительство РФ рассматривает возможность повышения экспортной пошлины на нефтепродукты

Правительство России в качестве меры стабилизации цен на топливо рассматривает возможность повышения экспортной пошлины на нефтепродукты до $250 за тонну, передает РБК со ссылкой на источник, «близкий к участникам совещания у вице-премьера Александра Новака 15 сентября».

Нефтекомпании, по информации издания, выступают против. Есть ещё один вариант — полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенное время. Но его эксперты считают маловероятным. В этом случае некоторым НПЗ придется закрываться.



Как передает «Интерфакс», пошлину в размере $250 за тонну предлагается ввести и для светлых, и для темных нефтепродуктов. Если компании выполнят квоты Минэнерго по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу, пошлина им вернется в виде обратного акциза на нефть.

