В России заговорили о возможном снятии ограничений на экспорт бензина

Российские власти рассматривают возможность снятия запрета на экспорт бензина с октановым числом 92 и 95, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Его слова приводит РИА Новости.

«Обсуждаем. И 92, и 95», — заявил Шульгинов журналистам в ответ на вопрос, обсуждают ли власти возможность снятия запрета на экспорт бензина Аи-92 и Аи-95.

В сентябре правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива, чтобы стабилизировать отечественный рынок. В ходе совещания 27 сентября президент РФ Владимир Путин упрекнул правительство в том, что розничная стоимость бензина и дизеля увеличилась, несмотря на снижение биржевых цен на топливо.