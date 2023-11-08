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    В России заговорили о возможном снятии ограничений на экспорт бензина

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    Российские власти рассматривают возможность снятия запрета на экспорт бензина с октановым числом 92 и 95, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Его слова приводит РИА Новости.

    «Обсуждаем. И 92, и 95», — заявил Шульгинов журналистам в ответ на вопрос, обсуждают ли власти возможность снятия запрета на экспорт бензина Аи-92 и Аи-95.

    В сентябре правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива, чтобы стабилизировать отечественный рынок. В ходе совещания 27 сентября президент РФ Владимир Путин упрекнул правительство в том, что розничная стоимость бензина и дизеля увеличилась, несмотря на снижение биржевых цен на топливо.

    В начале октября правительство России скорректировало меры по ограничению экспорта топлива, разрешив экспорт дизеля по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

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