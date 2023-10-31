«Почта России» заморозила коммерческую доставку грузов дронами

«Почта России» отложила на неопределенное время проект по запуску постоянных маршрутов коммерческой доставки грузов дронами. Об этом 31 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.



В соответствии с федеральным проектом «Беспилотная доставка грузов» почтовый оператор до конца 2024 года намеревался проложить семь маршрутов беспилотной доставки на Ямале и Чукотке, а часть из них запустить уже в этом году. Планировалось использовать беспилотники вертолетного типа. В марте 2023 года прошёл тест с беспилотной авиасистемой (БАС) «Вертолетов России» (входит в «Ростех»). Но ни один маршрут так и не заработал.

