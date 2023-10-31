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    «Почта России» заморозила коммерческую доставку грузов дронами

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    7 комментариев

    «Почта России» отложила на неопределенное время проект по запуску постоянных маршрутов коммерческой доставки грузов дронами. Об этом 31 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

    В соответствии с федеральным проектом «Беспилотная доставка грузов» почтовый оператор до конца 2024 года намеревался проложить семь маршрутов беспилотной доставки на Ямале и Чукотке, а часть из них запустить уже в этом году. Планировалось использовать беспилотники вертолетного типа. В марте 2023 года прошёл тест с беспилотной авиасистемой (БАС) «Вертолетов России» (входит в «Ростех»). Но ни один маршрут так и не заработал.

    По словам источника, решение о заморозке проекта было принято вскоре после смены руководства. Гендиректор Сергей Сергушев, который в июне 2022 года заявлял, что коммерческая доставка грузов беспилотниками начнётся в «ближайшие недели», покинул компанию. Новый топ-менеджмент концентрируется на проектах, которые обещают более крупную и быструю выручку.

    Напомним, 25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о растущей финансовой дыре в работе «Почты России» и о необходимости принять меры со стороны правительства. Подробности читайте на «Фонтанке». Позже появились варианты закрытия этой дыры.

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    Почта РоссииДроны-беспилотникиДроныДоставка грузов
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    Комментарии 6

    Гость31 Окт 2023 в 10:31
    Ой, а что случилось!!!???
    +1−0
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