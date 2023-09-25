    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    773мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.04eur102.25

    Матвиенко заявила о росте финансовой дыры в «Почте России»

    18070
    98 комментариев

    Правительство России должно срочно принять меры в связи с растущей финансовой дырой в «Почте России». Об этом 25 сентября заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, чьи слова приводит агентство «Интерфакс».

    «Финансовая дыра в «Почте» растет и растет, и никто не реагирует», — возмутилась Валентина Матвиенко после выступления министра экономического развития Максима Решетникова о прогнозах социально-экономического развития страны.

    По словам спикера Совфеда, «Почта России» должна выбрать правильную модель существования, чтобы исправить ситуацию. «Может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов или других поправить?» — заявила Валентина Матвиенко.

    При этом политик подчеркнула важность сохранения «Почты». Однако этот вопрос нельзя «откладывать в долгий ящик», иначе финансовая дыра разрастется до огромной ямы, куда всё провалится, отметила Матвиенко.

    «Фонтанка» писала о том, как в Петербурге массово задерживают посылки на «Почте России». Сотрудники организации считают, что задержки связаны со сбоями при обновлении программного обеспечения. Руководство «Почты» считает иначе. Подробности читайте в нашем материале.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Почта России
    ЛАЙК10
    СМЕХ46
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 98

    Гость25 Сен 2023 в 16:17
    У нас в Тверской области почта работает хорошо(отправляю часто посылки по области),один сотрудник управляется быстро 5-10 минут на человека Ну а если финансовая дыра и менеджмент получает десятки миллионов рублей ,это говорит об отсутствии хозяина в организации и неэффективности менеджмента
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 16:16
    а что случилось? кто то разворовал?
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 16:15
    Наша экономика и не только она, давно превратилась в сыр с дырочками.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    98
    close