Матвиенко заявила о росте финансовой дыры в «Почте России»

Правительство России должно срочно принять меры в связи с растущей финансовой дырой в «Почте России». Об этом 25 сентября заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, чьи слова приводит агентство «Интерфакс».
«Финансовая дыра в «Почте» растет и растет, и никто не реагирует», — возмутилась Валентина Матвиенко после выступления министра экономического развития Максима Решетникова о прогнозах социально-экономического развития страны.
По словам спикера Совфеда, «Почта России» должна выбрать правильную модель существования, чтобы исправить ситуацию. «Может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов или других поправить?» — заявила Валентина Матвиенко.
При этом политик подчеркнула важность сохранения «Почты». Однако этот вопрос нельзя «откладывать в долгий ящик», иначе финансовая дыра разрастется до огромной ямы, куда всё провалится, отметила Матвиенко.
«Фонтанка» писала о том, как в Петербурге массово задерживают посылки на «Почте России». Сотрудники организации считают, что задержки связаны со сбоями при обновлении программного обеспечения. Руководство «Почты» считает иначе. Подробности читайте в нашем материале.