Матвиенко заявила о росте финансовой дыры в «Почте России»

Правительство России должно срочно принять меры в связи с растущей финансовой дырой в «Почте России». Об этом 25 сентября заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, чьи слова приводит агентство «Интерфакс».



«Финансовая дыра в «Почте» растет и растет, и никто не реагирует», — возмутилась Валентина Матвиенко после выступления министра экономического развития Максима Решетникова о прогнозах социально-экономического развития страны.

По словам спикера Совфеда, «Почта России» должна выбрать правильную модель существования, чтобы исправить ситуацию. «Может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов или других поправить?» — заявила Валентина Матвиенко.