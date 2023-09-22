Новая программа или покрышки? Как объясняют задержки на почте в Петербурге

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Операции на «Почте России» в Петербурге могут задерживаться из-за сбоев при обновлении программного обеспечения, считает сотрудник организации. Руководство компании говорит — это с зависшими посылками не связано, а вот зимние шины действительно пришлись некстати.





Петербуржцы в августе и сентябре массово жалуются на задержку посылок на Софийской улице, где у «Почты России» сортировочная база. Официально компания продолжает настаивать на версии про сезонные отправления и вдруг размножившийся «негабарит».



«Процесс идет медленно и кроваво»

— Все очень просто. Идет плановая замена программного обеспечения, она началась в августе. И соответственно, все это дело сбоит. Единственное, что мы можем сами — заскринить ошибку и написать заявку на доработку программы. И ждем. Процесс, конечно, идет, но «медленно и кроваво», — рассказывает «Фонтанке» сотрудник одного из почтовых отделений Центрального района, который попросил не называть его имя.



Работа почтовиков замедляется еще и потому, что замена ПО идет поэтапно — не разом на всех участках, и поэтому какая-то часть отделений работает в старой программе, другая — уже в новой.

— И информация на сортировку попадает в двух форматах. Подозреваю, что компьютеры просто дымятся от такой перегрузки, еще и людей не хватает везде, поэтому скорость обработки падает до нуля, — говорит сотрудник почты. Собеседник издания отмечает, что сбои с сортировкой возникают не везде. В частности, посылки, которые из Петербурга отправляют в другие города, улетают стремительно. А «застревают» именно те, которые приходят извне.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Софийская бездна. В Петербурге у «Почты России» массово зависают посылки — Входящие и исходящие посылки обрабатываются разными цехами, хотя физически это одно огромное здание на Софийской с огромным количеством подразделений, работа которых не пересекается между собой, — объясняет он.

Это не со зла

Когда закончится модернизация, собеседник издания не знает. Не известен ему и график перехода на новое ПО ЕАС-4 других почтовых отделений:

— О том, что завтра ПО будут менять у нас, нам сообщили вечером накануне. И когда мы не работали, мы даже не могли подсказать клиентам, в каком отделении им смогут отправить посылку.



Внедрение нового ПО в Петербурге «Почта России» не анонсировала. Незамеченной прошла и новость, что с 1 сентября при отправке корреспонденции клиентам нужно будет указывать паспортные данные или номер телефона. И это как раз специфика нового программного обеспечения, говорит специалист: в старой версии такого не требовалось, а теперь, пока не введен номер телефона, просто не получится завершить операцию.

От непонимания ситуации, кроме самих сотрудников, нервничают еще и клиенты. Хотя этого можно было избежать, считает представитель почты, — уведомив клиентов объявлением на главном сайте организации о внедрении нового ПО. Мол, будут перебои и сложности, но это не со зла, это техника, подождите, пожалуйста.



— Много жалоб, что посылка потерялась, а она никуда не потерялась, она ждет своего часа на обработке. Только в моем отделении пять заявлений [на этой неделе], а в городе больше 3 тыс. почтовых отделений, и каждое отделение за неделю принимает таких заявлений в среднем по 10 штук, — отмечает сотрудник почты.

При этом операторы вовсе не против новой программы, они с нетерпением ждут, когда модернизация завершится, все ошибки в ее работе учтут и исправят.

— Раньше все было в огромной единой системе, которая очень тормозила, висла. Новое ПО более независимое, оно состоит из разных модулей, не связанных друг с другом, их можно корректировать частями. То есть новый переход как раз для того, чтобы улучшить и ускорить работу. Но пока идет переход от старой программы к внедрению новой, сбоев много, — говорит специалист.



«Пью пустырник в предвкушении ЕАС-4»

Жалуются на новое ПО и на тематических форумах в соцсетях (авторская орфография сохранена. — Прим.ред.)



— Ох уж этот новый ЕАС 4, ввели в пятницу его, начала обрабатывать входящую почту, видимо, что-то неправильно сделала, какой-то дефект теперь висит, как, блин, его убрать? — написала 27 августа сотрудница почтового отделения Петербурга Ирина.



— Это косяк программы. Так же с входящей почтой — то принимается, то нет. Потихоньку всё отлаживают. Это как всегда у нас с новой программой — на полгода косяков, — пишет Мария другому специалисту в ответ на жалобу о невозможности «закрыть день с накладной».

— Пью пустырник в предвкушении ЕАС-4, — иронизирует Татьяна.

«Архитектура точно не допилена»

ПО для почты в разное время разрабатывали разные компании. В 2013 году тиражированием Единой автоматизированной системы отделений почтовой связи (ЕАС ОПС) занималась компания GMCS. К концу января их продукт внедрили в 17,2 тысячи почтовых отделений. В 2017 году эстафета перешла к компании «Ланит», который занялся проектом развития и сопровождения ЕАС ОПС. Договор достался «Ланиту» по итогам конкурса с начальной ценой договора в 1,035 млрд руб. Части оплаты -198,9 млн руб. — «Ланиту» пришлось добиваться от «Почты России» через суд. В «Ланит» «Фонтанке» сказали, что отношения к продукту ЕАС-4 они не имеют.





Новое ПО в «Почте России» разрабатывали своими силами. Это понятно по тематическим форумам, это же подтвердили «Фонтанке» в предприятии: «Наша дочерняя ИТ-компания Почтатех постоянно работает над улучшением и обновлением программного обеспечения Почты. В том числе регулярно выпускает новые версии ЕАС несколько раз в год».

Судя по диалогам на неофициальном форуме для инженеров, технологов и операторов «Почты России», тот факт, что «косяков будет много», айтишники предвидели (авторская орфография в приведенных фрагментах сохранена. — Прим.ред.).



— Больше проблем, я думаю, будет с пользователями этого еаса из-за кардинально нового интерфейса, звонки 24\7 из опс обеспечены, — заметил в январе 2023 года программист с ником СвинкаПеппа.



— Они там что-то съели?.. Все переходим на следующую архитектуру, которая точно не допилена и много косяков вылезет. А решения ни у кого не будет, — сетует в феврале 2023 года автор GGWP.



Там же в конце мая разработчики поделились, что внедрение ЕАС-4 случится в июне или в июле. К этому моменту уже одно ОПС работало на ЕАС-4 в Самаре. В МР «Сибирь» установка запланирована на июль-ноябрь.

Первые «косяки» в работе ПО полезли в конце июля, если судить по сообщениям на форуме. Разработчики делились, что сканер считывает линейные штрих-коды, а QR — нет.



В самой «Почте России» настаивают, что приключения посылок в Петербурге и коллизия с ПО не связаны. «Сортировочными процессами в сортцентрах «Почты России» управляет система «Сортмастер», которая входит в реестр отечественного ПО. ЕАС — это Единая автоматизированная система отделений почтовой связи, которая не имеет отношения к управлению сортировкой», — говорят там.



На основной вопрос — а в чем же тогда причина — ответ таков: «В этом году количество некоторых видов почтовых отправлений значительно увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе на 20% возросло количество негабаритных посылок, которые требуют ручной сортировки: мотоциклы, велосипеды, диваны, крупные запчасти, такие как двери автомобилей. Также появились сезонные отправления, например, зимние шины».

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

