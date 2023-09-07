Софийская бездна. В Петербурге у «Почты России» массово зависают посылки

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербуржцы массово жалуются на сбой в логистике «Почты России». Посылки попадают в сортировочный центр № 200960 на Софийской улице и исчезают в нем, как в черной дыре: их не отправляют получателям в другие города, не могут их получить и адресаты в Петербурге. Средний срок задержки на сегодняшний день составляет 2 недели, но это, как говорят пострадавшие, не предел — рассказывают про рекордсмена, который ищет свое отправление больше 40 дней.



За один только минувший вторник на работу автоматического сортировочного центра на Софийской редакции пожаловались порядка 10 человек. «Фонтанка» поговорила с ними.



Посылка Фиры должна была отправиться из Петербурга в Липецк, но 29 августа прибыла в автоматический сортировочный центр на Софийской и с тех пор там зависла.

— Я отслеживаю по трек-номеру ее состояние, до сих пор она там. И не только моя, я насчитала человек 13–14 вместе со мной. Мы ходили уже и на нашу почту, думали — сбой в системе. Нет, не пришла посылка, так она там и стоит в сортировке и не двигается, — рассказала Фира «Фонтанке» в среду, 6 сентября.



Стоимость посылки Фиры — 8 тысяч рублей, ничего скоропортящегося в ней нет. Чего не скажешь о других отправителях.

— У меня, например, растение, которое уже можно в гербарий отправить, потому что торчит оно там с 26 августа. Движение началось сегодня утром, но посылка просто перекочевала в другое здание, — жалуется Полина Ковалевская.

Накануне Полина отправилась посмотреть, что же происходит в сортировочном центре на Софийской. На территорию ее не пустили, и разговаривать с ней там никто не стал.

— Троих сотрудников я там увидела. Обрадовалась, что они хотя бы живы вообще, — горько усмехается Полина.



Из-за заминки в работе почты, пожалуй, сильнее других пострадала 82-летняя Галина Савельева. Сортировочный центр на Софийской, отмечает она, в течение этого года потерял 16 ее посылок. В конечном итоге с боем и жалобами в «Почту России» (Галина Александровна 16 раз писала заявления о розыске) их удавалось разыскать. Но сейчас работа центра, говорит петербурженка, достигла критической отметки. С 3 и 5 сентября две ее посылки застряли в статусе «Прибыло в сортировочный центр», нет даже статуса «Сортировка» в отслеживании, без которого в отделение связи района посылка просто не попадет.



— Я почти не хожу, с трудом передвигаюсь с тростями из-за болезней сердца, коленных суставов и позвоночника. Вынуждена заказывать жизненно необходимые лекарства для лечения с помощью доставки «Почтой России». Их неполучение уже наносит существенный урон моему здоровью, — поделилась Галина Савельева с «Фонтанкой».

Петербурженка Ирина заказывала почтовой доставкой детям одежду к 1 сентября. Посылка из Москвы прибыла и зависла в петербургском сортировочном центре.

— Сроки выдачи постоянно передвигают, сначала было 1 сентября, потом отложили на 4-е, сегодня уже на 9-е, — негодует Ирина.



Клиенты «Почты России» создали «ВКонтакте» группу, где собирают коллективную жалобу на «Почту России», на сегодняшний день в ней состоит 41 человек.

Одна из немногих, кто добился розыска отправления в АСЦ Петербурга, — москвичка Ольга Лохова. Она отправляла посылку из Москвы 28 августа. 30 августа, через 1,5 дня, она прибыла в Петербург и застряла в АСЦ. Только сегодня утром ее отправили в почтовое отделение получателя.

— Я отправляла краски художнику, ему нужно было срочно. Не представляю, как он теперь крыть меня будет. Обидно ужасно, — переживает Ольга.



По словам отправителей, с которыми пообщался корреспондент «Фонтанки», сотрудники «горячей линии» компании не в состоянии отследить даже примерную дату доставки по трек-номеру, не то что прокомментировать данную ситуацию.

Жалобы на работу автоматического сортировочного центра на Софийской на ресурсе lookpost.ru исчисляются десятками. Петербуржцы обращались в «Почту России», там сказали: «Ждите».



На запрос «Фонтанки» о причинах задержки отправлений на «горячей линии» центра ответили, что перебои связаны с загруженностью сортировочных центров, но причины этой самой загруженности назвать не смогли и предложили оставить письменный запрос в разделе обращений. Телефоны справочной службы сортировочного центра отключены.

Галина Савельева в своем почтовом отделении услышала версию о массовом увольнении сотрудников в сортировочном центре на Софийской. О том же петербуржцы пишут и в комментариях под АСЦ на Софийской на ресурсе «Яндекс.Карты».



В отделении почты на Васильевском острове, куда заглянул корреспондент «Фонтанки», признались — о том, что происходит в АСЦ на Софийской, им неведомо.

— Мы сидим здесь, а они там. Я знаю, что у нас работников нет. Правильно — не платят. Зарплата 30 тысяч. Поэтому и уходят. И правильно делают, я с ними согласна. Работаем по 12 часов, задерживаемся, доплаты нет. Я их понимаю, — рассказала сотрудница отделения с усталыми глазами.

Об изменении правил оплаты труда на «Почте России» с мая этого года и последовавшими за ним массовыми увольнениями работников писал «Коммерсантъ». Причиной назвали ухудшающееся финансовое положение «Почты России» из-за потери значительной части трансграничной торговли.



Представители «Почты России» в Петербурге и центральном офисе в Москве на просьбу «Фонтанки» прокомментировать происходящее на момент публикации не ответили.



UPD: Позже комментарий «Почты России» все же пришел:



«Сортировочный центр Почты в Санкт-Петербурге работает в круглосуточном режиме. Возможны задержки отдельных посылок, но они связаны с возросшим более чем на 20% количеством негабаритных отправлений, которые необходимо обрабатывать вручную. Чтобы ускорить обработку посылок, мы вывели в сортировочный центр дополнительных сотрудников. В ближайшее время все отправления доставят адресатам. Приносим извинения тем, кто столкнулся с задержками».





Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»