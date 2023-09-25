Финансовая дыра. Чем «Почта России» напугала Валентину Матвиенко

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Первое полугодие этого года «Почта России» закрыла с убытком в 6,6 миллиарда рублей, за минувший год потери предприятия исчислялись суммой в 27 миллиардов. Впервые за несколько прибыльных лет, начиная с 2017 года. Происходящим на «Почте» заинтересовалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала ситуацию «финансовой дырой», и отметила, что без вмешательства правительства она «превратится в огромную яму, куда все провалится».



Кроме своих прямых обязанностей по пересылке и доставке корреспонденции, «Почта России» взвалила на себя еще множество разных услуг населению. В отделениях по всей России принимают платежи ЖКХ, продают лотерейные билеты и ЗОЖ брошюры, бытовую химию, товары для дома и продукты питания, причем многие из них «Почта» продвигает под собственным брендом «Почтовая марка». Товарами широкого потребления и планом по их продажам населению нагружают и почтальонов, за невыполнение которых, говорят они, можно лишиться бонусов к зарплате. «Фонтанка» изучила бухгалтерскую отчетность «Почты России», и поняла, почему она это делает — все эти дополнительные услуги хотя бы в какой-то степени компенсируют миллиардные убытки от основной деятельности.



Макароны вместо стульев

Стойка с продуктами, пожалуй, первое, что встречает клиентов «Почты» в отделениях связи. Полки ломятся от сухариков и макарон, чая, бытовой химии и всевозможных консервов. Причем ценник отнюдь не дешевле, чем в супермаркете. За 250-граммовую пачку батончиков «Рот-Фронт» здесь придется выложить 143 рубля, хотя в соседнем «Магните» их можно взять за 121, цена пачки сухариков с изюмом стартует от 99 рублей, тогда как в «Пятерочке их отпускают за 56.

Среди товаров прочих брендов, что можно встретить в любом супермаркете, здесь с прошлого года продвигают и продукты под собственным брендом «Почтовая марка», которые производят российские компании. Например, конфеты со сливочной начинкой «Почтовые истории» по цене от 125 рублей за 150-граммовую упаковку, специально для Почты изготавливает Кондитерская фабрика «конфеста» из Рязанской области.



Вряд ли где-то еще, как не на почте, можно найти 325-граммовую баночку окорока за 137 рублей и жаркого за 125. На «уникальность» консервов — дешевизну и состав — еще полгода назад в Петербурге обратила внимание и общественная организация «Общественный контроль», и громогласно заявила о фальсификате. Тогда же «Почта России» ответила, что изымет всю подобную продукцию из оборота. Но, как убедилась «Фонтанка», и сегодня супердешевые мясные консервы все еще есть в продаже.

Гранулированный чай на почте можно купить по цене от 25 рублей за 20 пакетиков.



— Продукция совершенно невостребованная! Более того, клиенты жалуются, что стеллажи с продуктами очень мешают. Раньше там стояли стулья для посетителей, столы с письменными принадлежностями или даже детские уголки с листочками и карандашами для ребят. А теперь — пыльные полки с никому ненужными макаронами, — жалуется «Фонтанке» сотрудница почтового отделения Центрального района Петербурга.



Более того, говорит почтовый работник, который попросил «Фонтанку» не указывать его имя, весь ассортимент товаров, которые не вполне ассоциируются с прямыми услугами почты, почтальонам предложено «продвигать» в массы.



— Почтальонки и операционистки имеют план продаж по продуктам, лотерейным билетам, страховкам, банковским картам, коммунальным платежам и т.д. Если не выполнишь, начальница и супервайзер будут по ушам ездить и объяснительные требовать. Плюс бонусов лишишься и останешься с голым окладом, — говорит сотрудник отделения.

Зависимость зарплаты почтальонов «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе «Почты России», хотя и отметили: санкций нет, а вот бонусы есть.

— Штрафов за невыполнение сотрудниками плана по продажам не существует, есть несколько типов премий, в том числе тем почтальонам, которые продают больше, она идет в дополнение к фиксированной заработной плате, — сообщил представитель «Почты».



20 миллиардов валового убытка

Первое полугодие этого года «Почта России» закрыла с убытком в 6,6 миллиарда рублей, за минувший год потери предприятия исчислялись суммой в 27 миллиардов. Впервые за несколько прибыльных лет, начиная с 2017 года.

В структуре бизнеса «Почты», как говорится в годовом отчете предприятия за 2022 год, 53% в выручке составляет почтовая деятельность, 15% — сдача недвижимости в аренду, 14% — доставка пенсий, 4% платежи за ЖКХ и переводы, и 14% — торговая деятельность и подписка.

В суммарном выражении за минувший год указанные виды деятельности принесли «Почте» 208 миллиардов рублей выручки. Из них 152 миллиарда — вклад услуг почтовой связи, 28 миллиардов — торговая деятельность, 8,7 миллиарда — денежное посредничество, и 18 миллиардов — составила выручка от прочей деятельности.



Но не столь интересны показатели выручки сами по себе, как в связке с их себестоимостью. И вот здесь нас ждут интересные открытия. Валовая прибыль (разность между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги — прим. ред.) от денежного посредничества «Почты» за 2022 год составила 355 миллионов рублей (себестоимость 8,3 миллиарда), торговая деятельность принесла 11,5 миллиарда валовой прибыли (себестоимость 17,2 миллиарда).



А вот сами по себе услуги почтовой связи оказались глубоко убыточны: при себестоимости в 173,2 млрд рублей они принесли «Почте» за 2022 год 20,4 миллиарда валового убытка. Прочая деятельность тоже обернулась потерями, правда, не такими колоссальными: 549 миллионов рублей убытка при себестоимости в 18,7 миллиарда рублей.

Кредитная нагрузка и потери от инвестирования

Убыток в годовом отчете, опубликованном на сайте компании, «Почта» объясняет снижением выручки от продаж и увеличением операционных расходов: в 2022 году на 34%, или 6,7 миллиарда рублей, выросли расходы на транспортные услуги сторонних организаций, возросли на 12%, или 15,2 миллиарда, затраты на персонал и отчисления на социальные нужды. При этом сама оплата труда работников в 2022 году в сравнении с 2021-м выросла всего на 3,3% — со 123,8 миллиарда рублей до 128.

Еще на три миллиарда рублей, или в 7,1 раза, «Почта» увеличила резерв по судебным разбирательствам. Только в 2022 году в судебном производстве находились 2,5 тысяч дел на сумму 1,89 миллиарда рублей, где «Почта» выступала ответчиком. Львиная доля — в категории исполнения обязательств по договорам электроснабжения (490 исков), исполнения обязательств по договорам (509). В 2023-м таких дел, по данным СПАРК, 1,2 тысячи, общая сумма исков 1,7 миллиарда.



Выросла у «Почты» и кредитная нагрузка.

«Финансовые расходы за 2022 год составили 14 459 млн руб., что на 33 % (3 560 млн руб.) больше аналогичного показателя за 2021 год за счет увеличения процентных расходов по финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости в 1,6 раза (3 053 млн руб.), увеличения процентных расходов по обязательствам по аренде в 1,5 раза (872 млн руб.)», — говорится в годовом отчете общества.



Еще миллиард рублей убытка составили потери от инвестиций в совместные предприятия.

Два выхода



По словам спикера Совфеда, «Почта России» должна выбрать правильную модель существования, чтобы исправить ситуацию. Пока что, отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, есть два варианта стабилизации экономического состояния «Почты России»: платеж из бюджета РФ через доставку пенсий и пособий, либо инфраструктурный платеж за счет интернет-торговли в пользу «Почты».



«Фонтанка» задала вопрос «Почте России» о ее собственном видении ситуации, но пока ждет ответ.

