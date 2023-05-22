В отделениях «Почты России» в Петербурге нашли фальшивую тушенку

Поддельную мясную тушенку в отделениях «Почты России» в Петербурге обнаружили эксперты организации «Общественный контроль», подробный отчет об этом они опубликовали 22 мая на сайте организации.



Продукцию представители «Общественного контроля» обнаружили в отделениях «Почты» в Кировском районе. В первую очередь она привлекла внимание экспертов удивительно низкой ценой: 325-граммовая банка «Свинины» ТМ «HD» (ООО КМПЗ «Балтпроммясо», Калининградская обл.) продавалась за 102 рубля, что в пересчете на килограмм составляет всего 314 рублей. Цена на «Говядину» того же бренда, изготовленная ОАО КМПЗ «Дейма», составляла всего 105 рублей за аналогичную навеску. И в том, и в другом случае протоколы испытаний показали наличие постороннего запаха, не свойственного тушеному мясу с пряностями, и не идентифицируемого гистологически гелеобразователя, который при нагревании частично оставался в желеобразном состоянии. В случае со «Свининой», где вместо мяса обнаружились кусочки спрессованного фарша, массовая доля белка составила всего 6,56% вместо 16%, как предписывает ГОСТ, массовая доля составных частей тоже подвела — 41,8% вместо нормы «не менее 59%». Не лучшим был результат проверки «Говядины»: массовая доля белка не дотянула до гостовскиих 15% и составила 10,7%, массовая доля составных частей была ниже нормы в полтора раза — 37,6% вместо 58%, а вместе с кусочками мяса в банке обнаружился крупный кровеносный сосуд.