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    В отделениях «Почты России» в Петербурге нашли фальшивую тушенку

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    15 комментариев

    Поддельную мясную тушенку в отделениях «Почты России» в Петербурге обнаружили эксперты организации «Общественный контроль», подробный отчет об этом они опубликовали 22 мая на сайте организации.

    Продукцию представители «Общественного контроля» обнаружили в отделениях «Почты» в Кировском районе. В первую очередь она привлекла внимание экспертов удивительно низкой ценой: 325-граммовая банка «Свинины» ТМ «HD» (ООО КМПЗ «Балтпроммясо», Калининградская обл.) продавалась за 102 рубля, что в пересчете на килограмм составляет всего 314 рублей. Цена на «Говядину» того же бренда, изготовленная ОАО КМПЗ «Дейма», составляла всего 105 рублей за аналогичную навеску. И в том, и в другом случае протоколы испытаний показали наличие постороннего запаха, не свойственного тушеному мясу с пряностями, и не идентифицируемого гистологически гелеобразователя, который при нагревании частично оставался в желеобразном состоянии. В случае со «Свининой», где вместо мяса обнаружились кусочки спрессованного фарша, массовая доля белка составила всего 6,56% вместо 16%, как предписывает ГОСТ, массовая доля составных частей тоже подвела — 41,8% вместо нормы «не менее 59%». Не лучшим был результат проверки «Говядины»: массовая доля белка не дотянула до гостовскиих 15% и составила 10,7%, массовая доля составных частей была ниже нормы в полтора раза — 37,6% вместо 58%, а вместе с кусочками мяса в банке обнаружился крупный кровеносный сосуд.

    Третий образец — говядина ТМ «РУЗКОМ» (ЗАО «Лыткаринский МПЗ», Московская обл.) — также имел в составе неидентифицируемый гелеобразователь, массовая доля белка составила 6,16% вместо 15%, составные части также были ниже нормы, предусмотренной ГОСТом, — 38,9% вместо «не менее 58%».

    Были вопросы и к дате изготовления «Свинины»: продукт был изготовлен 08 июля 2019 года, и до дня «Ч» оставалось каких-то пара месяцев — срок годности истекал 8 июля 2023-го.

    За комментарием «Фонтанка» обратилась в АО «Почта России», однако оперативно прокомментировать ситуацию там не смогли.

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    ТушенкаФальсификатПочта России
    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

    Xodok222 Мая 2023 в 20:22
    Ну что? какая разница умрёте вы на 10% раньше или позже? Настоящая и подделка обе вредны для здоровья.
    И вообще что это за общественная арганизация которая дискредитирует? Кто ей разрешает копаться в посылках Почты России? Возомнят о себе ка бы чего потом не вышло..
    +0−0
    Zet22 Мая 2023 в 20:21
    Надо торговцев и производителей этой дряни заставить её сожрать...
    +0−0
    27732961122 Мая 2023 в 20:17
    Путин как-то сказал, что бизнес кошмарить нельзя. Вот этим и пользуются .
    +0−0
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