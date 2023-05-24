«Почта России» изымет фальсификат тушенки из почтовых отделений в Петербурге

Фальшивую тушенку, которую в почтовых отделениях Кировского района Петербурга обнаружили эксперты организации «Общественный контроль», изымут из продажи. Об этом «Фонтанке» сообщили 24 мая в «Почте России».



— «Почта России» провела лабораторные испытания. Они подтвердили выводы общественной организации. Мы уже изымаем эту продукцию из отделений, — рассказали в пресс-службе организации.



Тушенка, которую обнаружили в почтовых отделениях общественники, обратила на себя внимание неожиданно низкой ценой (314 рублей в пересчёте на килограмм). Экспертиза показала наличие в ней постороннего запаха, не свойственного тушеному мясу с пряностями, и не идентифицируемого гистологически гелеобразователя, который при нагревании частично оставался в желеобразном состоянии. По содержанию белка и составных частей продукция не соответствовала ГОСТу, в одной из банок эксперты вместе с мясом обнаружили крупный кровеносный сосуд.