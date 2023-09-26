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    РБК: появились варианты спасения «Почты России» из финансовой дыры

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    11 комментариев

    Маркетплейсы могут помочь «Почте России» закрыть финансовую дыру закупкой услуг и сервисов на 33,5 млрд, сообщает РБК. При этом власти как основной вариант пока рассматривают инфраструктурный платеж с оборота игроков рынка.

    Как пишет издание 26 сентября, ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сделала предложение закупить услуги на 2024 год. Имеется в виду и совместное использование инфраструктуры, и услуги по примерке.

    Но если в ближайшее время игроки не смогут найти приемлемый вариант, законопроект об инфраструктурном платеже будет внесен в Госдуму, и тогда проблему могут решить за счет оборота игроков рынка.

    Как «Почта России» оказалась в финансовой дыре, которая напугала Валентину Матвиенко, — читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 11

    Гость26 Сен 2023 в 02:46
    Кто такие эти вредные «игроки рынка»? Подозреваю что кто бы они не были, отправителям и получателям придется за все заплатить.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 02:40
    Нет слов.
    Опять народ - плати за нашу не профпригодность.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 02:22
    Глав Почтампт то продали уже или нет ещё?
    +0−0
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