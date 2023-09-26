РБК: появились варианты спасения «Почты России» из финансовой дыры

Маркетплейсы могут помочь «Почте России» закрыть финансовую дыру закупкой услуг и сервисов на 33,5 млрд, сообщает РБК. При этом власти как основной вариант пока рассматривают инфраструктурный платеж с оборота игроков рынка.



Как пишет издание 26 сентября, ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сделала предложение закупить услуги на 2024 год. Имеется в виду и совместное использование инфраструктуры, и услуги по примерке.

Но если в ближайшее время игроки не смогут найти приемлемый вариант, законопроект об инфраструктурном платеже будет внесен в Госдуму, и тогда проблему могут решить за счет оборота игроков рынка.