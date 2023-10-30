Глава Дагестана предложил задержанным после погрома в аэропорту Махачкалы поехать в зону СВО

Глава Дагестана Сергей Меликов 30 октября предложил гражданам, задержанным после беспорядков в аэропорту Махачкалы, «отмыться от позора» — поехать в зону спецоперации.

Он отметил, что пока задержанных за правонарушения не отправляют в зону СВО, поскольку граждане должны принимать решение о выполнении боевых задач осознанно.

«Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер не будет», — заявил Меликов.