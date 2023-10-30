Глава Дагестана предложил задержанным после погрома в аэропорту Махачкалы поехать в зону СВО

Глава Дагестана Сергей Меликов 30 октября предложил гражданам, задержанным после беспорядков в аэропорту Махачкалы, «отмыться от позора» — поехать в зону спецоперации.
Он отметил, что пока задержанных за правонарушения не отправляют в зону СВО, поскольку граждане должны принимать решение о выполнении боевых задач осознанно.
«Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер не будет», — заявил Меликов.
Он также отметил, что обстановка в республике сейчас спокойная, что «расшатывания ситуации» не будет. Все ответственные за беспорядки понесут наказание, «прощения не будет никому». Произошедшее он назвал предательством. Меликов также отметил, что силовики до последнего не применяли физическую силу против участников беспорядков, «надеясь образумить толпу».
Как уже писала «Фонтанка», по данным МВД, установлены личности более 150 участников беспорядков в аэропорту, около 60 задержаны. Девять сотрудников полиции пострадали, двое из них госпитализированы.
Вечером 29 октября десятки людей прорвались в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия борта авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Предположительно, митингующие искали прилетевших граждан Израиля. Последствия погрома оказались относительно незначительными: оборудование цело. Росавиация закрыла аэропорт до 31 октября. Подробнее о протестах на Северном Кавказе — в материале «Фонтанки».