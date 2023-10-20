Благодаря треш-блогеру. Усиленные наряды полиции вышли на улицы Петербурга и Ленобласти

20 октября с 19:00 в каждом из районов Петербурга и Ленобласти на улицы вышли десятки сотрудников уголовного розыска, представителей миграционной службы, участковые и усиленные наряды полиции.



Как стало известно «Фонтанке», их задача — обращать внимание на «праздно шатающихся». Правоохранители по мере патрулирования улиц будут также заходить в различные заведения, из-за вечера пятницы чаще всего — в питейные. Патрулирование Петербурга и Ленобласти продлится до 0:00.

Профилактическую акцию устроили благодаря 18-летнему треш-блогеру Туралу.