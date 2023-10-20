Благодаря треш-блогеру. Усиленные наряды полиции вышли на улицы Петербурга и Ленобласти

20 октября с 19:00 в каждом из районов Петербурга и Ленобласти на улицы вышли десятки сотрудников уголовного розыска, представителей миграционной службы, участковые и усиленные наряды полиции.
Как стало известно «Фонтанке», их задача — обращать внимание на «праздно шатающихся». Правоохранители по мере патрулирования улиц будут также заходить в различные заведения, из-за вечера пятницы чаще всего — в питейные. Патрулирование Петербурга и Ленобласти продлится до 0:00.
Профилактическую акцию устроили благодаря 18-летнему треш-блогеру Туралу.
Блог «Жизнь бродяги», где Турал публиковал ролики с нападением на прохожих и прочий треш-контент, заметил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. После этого СК Петербурга возбудил уголовные дела по статьям «хулиганство» и «разжигание ненависти или вражды».
Полиция установила всех участников треш-роликов. Они были доставлены в СК и допрошены. Двум несовершеннолетним участникам избрали меру пресечения. Еще трое находятся в спецприемнике.
Также правоохранители отыскали потерпевших. Ими оказались два подростка, которых группа лиц избила в Московском районе в разное время дня.
Неизвестным остается только местонахождение администратора канала Турала.